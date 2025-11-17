Advertisement
trendingNow13007430
Hindi Newsक्रिकेट

क्या आप जानते हैं? राहुल द्रविड़ से ज्यादा गौतम गंभीर की कोचिंग में टेस्ट हारा भारत, रवि शास्त्री से भी रिकॉर्ड खराब

Gautam Gambhir Rahul Dravid Ravi Shastri: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 30 से रन से हार गई. टीम इंडिया इस हार के बाद सीरीज में 0-1 से पीछे हो गई. अब गुवाहाटी में उसके लिए दूसरा मुकाबला करो या मरो वाला बन गया है. शुभमन गिल की सेना को सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त करने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राहुल द्रविड़ से ज्यादा गौतम गंभीर की कोचिंग में टेस्ट हारा भारत, रवि शास्त्री से भी रिकॉर्ड खराब

Gautam Gambhir Rahul Dravid Ravi Shastri: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 30 से रन से हार गई. टीम इंडिया इस हार के बाद सीरीज में 0-1 से पीछे हो गई. अब गुवाहाटी में उसके लिए दूसरा मुकाबला करो या मरो वाला बन गया है. शुभमन गिल की सेना को सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त करने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. हार या ड्रॉ से काम नहीं चलने वाला है. बतौर कोच गौतम गंभीर की एक और परीक्षा होने वाली है. उन्होंने पिछले साल जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं.

गंभीर के अजीब फैसले

गंभीर की कोचिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. उनके हैरान करने वाले प्रयोग से फैंस परेशान हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद इसे जाहिर भी किया. गंभीर ने नंबर-3 से एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को हटा दिया. साई सुदर्शन को बाहर करके उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को इस क्रम पर उतारा. सुंदर ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक बल्लेबाज की कमी टीम को खली. जो काम उन्होंने तीसरे क्रम पर किया वह सातवें या आठवें पर भी कर सकते हैं. इसके अलावा गंभीर ने अनुभवी खिलाड़ियों से ज्यादा युवाओं पर भरोसा दिखाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

गंभीर की कोचिंग में प्रदर्शन

गंभीर की तुलना अब टीम इंडिया के दो पूर्व कोच राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री से होने लगी है. इन दोनों से बेहतर गंभीर का रिकॉर्ड अब तक टेस्ट में नहीं हो पाया है. जीत प्रतिशत में दोनों दिग्गज उनसे आगे हैं. गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जीत मिली. उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी हार मिली. इंग्लैंड दौरे पर टीम ने 2-2 से सीरीज को बराबरी पर समाप्त कराया और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में जीत हासिल की. अब साउथ अफ्रीका से घर में हार ने उनके रिकॉर्ड को और ज्यादा खराब कर दिया है.

ये भी पढ़ें: कोलकाता में शिकस्त... गौतम गंभीर ने खोला बहानों का पिटारा, अपने ही जाल में फंसे तो बल्लेबाजों पर उतारा गुस्सा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल रिकॉर्ड

रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम इंडिया ने टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया. दो बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा कर दिखाया और घरेलू मैदान पर दबदबा कायम किया. द्रविड़ की कोचिंग में भी रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा है. हालांकि, दोनों के रहते हुए टीम को एक-एक बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. 2021 में शास्त्री की कोचिंग में न्यूजीलैंड तो 2023 में द्रविड़ की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली. वहीं, गंभीर की कोचिंग में तो 2025 के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए.

भारत के पिछले तीन कोचों का टेस्ट रिकॉर्ड

 

कोच मैच जीत हार जीत अनुपात
रवि शास्त्री 43 25 13 1.92
राहुल द्रविड़ 24 14 7 2.00
गौतम गंभीर 8 7 9 0.77
About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है