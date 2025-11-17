क्या आप जानते हैं? राहुल द्रविड़ से ज्यादा गौतम गंभीर की कोचिंग में टेस्ट हारा भारत, रवि शास्त्री से भी रिकॉर्ड खराब

Gautam Gambhir Rahul Dravid Ravi Shastri: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 30 से रन से हार गई. टीम इंडिया इस हार के बाद सीरीज में 0-1 से पीछे हो गई. अब गुवाहाटी में उसके लिए दूसरा मुकाबला करो या मरो वाला बन गया है. शुभमन गिल की सेना को सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त करने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. हार या ड्रॉ से काम नहीं चलने वाला है. बतौर कोच गौतम गंभीर की एक और परीक्षा होने वाली है. उन्होंने पिछले साल जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं.

गंभीर के अजीब फैसले

गंभीर की कोचिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. उनके हैरान करने वाले प्रयोग से फैंस परेशान हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद इसे जाहिर भी किया. गंभीर ने नंबर-3 से एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को हटा दिया. साई सुदर्शन को बाहर करके उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को इस क्रम पर उतारा. सुंदर ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक बल्लेबाज की कमी टीम को खली. जो काम उन्होंने तीसरे क्रम पर किया वह सातवें या आठवें पर भी कर सकते हैं. इसके अलावा गंभीर ने अनुभवी खिलाड़ियों से ज्यादा युवाओं पर भरोसा दिखाया है.

गंभीर की कोचिंग में प्रदर्शन

गंभीर की तुलना अब टीम इंडिया के दो पूर्व कोच राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री से होने लगी है. इन दोनों से बेहतर गंभीर का रिकॉर्ड अब तक टेस्ट में नहीं हो पाया है. जीत प्रतिशत में दोनों दिग्गज उनसे आगे हैं. गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जीत मिली. उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी हार मिली. इंग्लैंड दौरे पर टीम ने 2-2 से सीरीज को बराबरी पर समाप्त कराया और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में जीत हासिल की. अब साउथ अफ्रीका से घर में हार ने उनके रिकॉर्ड को और ज्यादा खराब कर दिया है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल रिकॉर्ड

रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम इंडिया ने टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया. दो बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा कर दिखाया और घरेलू मैदान पर दबदबा कायम किया. द्रविड़ की कोचिंग में भी रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा है. हालांकि, दोनों के रहते हुए टीम को एक-एक बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. 2021 में शास्त्री की कोचिंग में न्यूजीलैंड तो 2023 में द्रविड़ की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली. वहीं, गंभीर की कोचिंग में तो 2025 के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए.

भारत के पिछले तीन कोचों का टेस्ट रिकॉर्ड