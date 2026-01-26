टेस्ट क्रिकेट भूल जाओ... T20 में तबाही मचा रहे अभिषेक शर्मा पर दिग्गज के बयान से सनसनी, युवराज से है कनेक्शन

Advertisement
Abhishek Sharma: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय टी20 क्रिकेट पर राज कर रहे हैं. इस फॉर्मेट में उनके आसपास भी कोई नहीं है. न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में अभिषेक के बल्ले की गूंज की आवाज आगामी टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों तक पहुंच रही होगी और सभी गेंदबाज खौफ में होंगे. इस बीच भारत के पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ ने बड़ा दावा किया है

Jan 26, 2026, 05:52 PM IST
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय टी20 क्रिकेट पर राज कर रहे हैं. इस फॉर्मेट में उनके आसपास भी कोई नहीं है. न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में अभिषेक के बल्ले की गूंज की आवाज आगामी टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों तक पहुंच रही होगी और सभी गेंदबाज खौफ में होंगे. इस बीच भारत के पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ ने बड़ा दावा किया है. ये जगजाहिर है कि अभिषेक को इस काबिल बनाने में उनके मेंटॉर युवराज सिंह का अहम किरदार रहा है. युवी के साथ युवा बल्लेबाज ने ट्रेनिंग के दौरान जमकर पसीना बहाया है और उसका नतीजा दुनिया के सामने है.

एस बद्रीनाथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ट्रेनिंग के दौरान युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को सिर्फ लिमिटेड ओवर क्रिकेट और खासकर T20 पर फोकस करने को कहा होगा. बद्रीनाथ ने अभिषेक शर्मा पर युवराज के प्रभाव को उजागर करते हुए बताया कि कैसे पूर्व ऑलराउंडर के मार्गदर्शन ने उनके खेल में स्पष्टता लाई है और उन्हें सफेद गेंद क्रिकेट, विशेष रूप से टी20 प्रारूप के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने में मदद की है.

टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने की नसीहत?

एस बद्रीनाथ ने स्टारस्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान कहा, ''युवराज सिंह ने तकनीकी और रणनीतिक रूप से उनकी काफी मदद की होगी. लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मदद अभिषेक शर्मा को स्पष्टता दिलाने में की है. युवराज ने अभिषेक को सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही है कि वे लाल गेंद वाले क्रिकेट को भूल जाएं. उन्होंने शायद अभिषेक को सिर्फ सफेद गेंद वाले क्रिकेट, खासकर टी20 क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है, जो उनके लिए स्वाभाविक है. इससे बेहतर सलाह उन्हें कोई नहीं दे सकता था.

तो क्या टेस्ट क्रिकेट से दूर रहेंगे अभिषेक शर्मा?

एस बद्रीनाथ के इस दावे से भारतीय फैंस को झटका लग सकता है. अभिषेक शर्मा ने 2024 में भारत के लिए T20I में डेब्यू किया था, लेकिन ODI और टेस्ट में डेब्यू का इंतजार कायम है. बता दें कि वीरेंद्र सहवाग और डेविड वॉर्नर जैसे कई धाकड़ बल्लेबाज लिमिटेड ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करने के बावजूद टेस्ट में भी सुपरहिट साबित हुए हैं. ऐसे में अभिषेक भी क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में खुद को साबित कर सकते हैं, लेकिन अगर एस बद्रीनाथ का ये दावा सही है तो इससे भारतीय फैंस का दिल जरूर टूटने वाला है.

