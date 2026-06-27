IRE vs IND: डेब्यू से पहले वैभव सूर्यवंशी को मिला खास गुरुमंत्र, इस पर अमल किया तो सचिन जैसा लंबा होगा करियर

Dilip Vengsarkar on Vaibhav Suryavanshi: इन दिनों भारतीय क्रिकेट में जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, वह कोई और नहीं बल्कि वैभव सूर्यवंशी हैं. महज 15 साल की उम्र में तूफानी बैटिंग से गर्दा उड़ाने वाले वैभव को टीम इंडिया की जर्सी मिल चुकी है. अब उनका डेब्यू होना बाकी है. वह इस वक्त आयरलैंड में भारत की टी20 टीम के साथ हैं. पहले मुकाबले में तो उन्हें जगह नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे टी20 में उनकी प्लेइंग-11 में एंट्री हो सकती है. अगर वे ऐसा करने में सफल होते हैं, तो महान सचिन तेंदुलकर का पुरुष क्रिकेट में पिछले 36 साल से चला आ रहा 'सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी' होने का महा-रिकॉर्ड टूट जाएगा.
सचिन ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था, जबकि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव महज 15 साल की उम्र में यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने के करीब हैं. डेब्यू से पहले पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने वैभव की न सिर्फ जमकर तारीफ की है, बल्कि उन्हें सचिन के पदचिह्नों पर चलने की एक बेहद महत्वपूर्ण सलाह भी दी है.
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए तहलका मचाने के बाद से ही वैभव की तुलना लगातार मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से की जा रही है. इस बीच समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) से बातचीत में वेंगसरकर ने उस दौर को याद किया, जब उन्होंने पहली बार सचिन को खेलते देखा था.
वेंगसरकर ने कहा, 'जब मैंने पहली बार सचिन तेंदुलकर को खेलते देखा था, तो वह अपनी उम्र के हिसाब से मानसिक रूप से बेहद परिपक्व नजर आते थे. उन्होंने मुंबई के इंटर-स्कूल टूर्नामेंट और क्लब क्रिकेट में लगातार रन बनाए थे. वह क्रिकेट के उच्च स्तर पर खेलने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे और इसी वजह से हमने उन्हें (भारतीय टीम में) चुना था. सचिन बेहद अनुशासित, जुनूनी और फोकस्ड थे. वैभव जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए सचिन एक बेहतरीन मिसाल हैं और उन्हें सचिन से यह गुण सीखने (Emulate) चाहिए.'
आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में फैंस को उम्मीद थी कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव को मौका देंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने टी20 वर्ल्ड कप विजेता ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा जताया. पहले मैच में मौका न मिलने पर वेंगसरकर ने वैभव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें जल्द ही मौका मिलेगा और जब भी उन्हें यह मौका मिलेगा, वे इसे दोनों हाथों से लपक लेंगे, क्योंकि वे एक अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं. उनके पास गजब की क्षमता है. वे मैदान पर जो कुछ शॉट्स खेलते हैं, वे अवास्तविक लगते हैं. उनका बैट स्विंग और हैंड-आई कोऑर्डिनेशन कमाल का है, जिसके दम पर वे आसानी से बड़े शॉट्स खेलते हैं. टी20 फॉर्मेट में वे लाजवाब रहे हैं.'
जब वेंगसरकर से पूछा गया कि क्या वे वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट क्रिकेट में भी भारत का भविष्य देखते हैं, तो उन्होंने बेहद संभलकर जवाब दिया. पूर्व दिग्गज कप्तान ने कहा, 'अभी इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल वे सिर्फ टी20 फॉर्मेट खेल रहे हैं. मैंने अभी उन्हें लंबे फॉर्मेट में खेलते हुए नहीं देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब भी उन्हें वहां चुना जाएगा, वे अच्छा करेंगे. इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वे लंबे फॉर्मेट में कैसा खेलते हैं, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए वह प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण होता है.'