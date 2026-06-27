Add Zee Business As A Preferred Source
App

IRE vs IND: डेब्यू से पहले वैभव सूर्यवंशी को मिला खास गुरुमंत्र, इस पर अमल किया तो सचिन जैसा लंबा होगा करियर

Dilip Vengsarkar on Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 में 776 रन ठोकने वाले वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया में डेब्यू की दहलीज पर खड़े हैं. डेब्यू से पहले उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज ने एक खास सलाह दी है. अगर उन्होंने इस पर अमल कर लिया, तो उनका करियर लंबा चलने वाला है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 27, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:37 PM IST
IRE vs IND: डेब्यू से पहले वैभव सूर्यवंशी को मिला खास गुरुमंत्र, इस पर अमल किया तो सचिन जैसा लंबा होगा करियर
Image Credit: AI जनरेटेड तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चारों तरफ समंदर और बीच में तैरता हुआ आपका घर! ये फ्लोटिंग आईलैंड नेचर लवर्स के...
Kerala floating islands31 min ago
2
Anthropic Mythos 5 Ban39 min ago
3
India Warehousing Show 202641 min ago
4
vastu color tips1 hr ago
5
Subhash Ghai1 hr ago