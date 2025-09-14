सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत ट्रॉफी भी जीतेगा! IND vs PAK महाजंग से पहले हुई बड़ी भविष्यवाणी
Hindi Newsक्रिकेट

सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत ट्रॉफी भी जीतेगा! IND vs PAK महाजंग से पहले हुई बड़ी भविष्यवाणी

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में होने वाली जंग के विजेता को लेकर कई भविष्यवाणियां हुई हैं. इन सबके बीच एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भरोसा है कि भारतीय टीम न सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त में कामयाब रहेगी, बल्कि एशिया कप जीतकर लौटेगी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 14, 2025, 01:26 AM IST
सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत ट्रॉफी भी जीतेगा! IND vs PAK महाजंग से पहले हुई बड़ी भविष्यवाणी

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में होने वाली जंग के विजेता को लेकर कई भविष्यवाणियां हुई हैं. इन सबके बीच एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भरोसा है कि भारतीय टीम न सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त में कामयाब रहेगी, बल्कि एशिया कप जीतकर लौटेगी. बता दें कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने टूर्नामेंट का जीत से आगाज किया. उसने पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से धूल चटाई. अब भारत की टक्कर अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 14 सितंबर को दुबई में है.

पाकिस्तान से ही नहीं, एशिया कप भी जीतेगा भारत

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर मुंबई में एक किताब के लांचिंग समारोह में उपस्थित थे. इस दौरान उन्होंने एशिया कप पर बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम चैंपियन बनकर लौटेगी. दिलीप वेंगसरकर ने कहा, 'भारतीय टीम इस समय दुनिया की श्रेष्ठ टीम है. टीम में गहराई बहुत है. अच्छे स्पिनर्स हैं, तेज गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर हैं. टीम के पास युवा और अनुभव का संतुलन है. पाकिस्तान के खिलाफ अगला मैच अहम है. लेकिन, पाकिस्तान टीम मजबूत नहीं लग रही. ऐसे में भारतीय टीम को जीत में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए. हालांकि, 20 ओवर के मैच में कुछ भी हो सकता है.'

टीम इंडिया की तारीफ की

दिलीप वेंगसरकर ने आगे कहा, 'शुभमन गिल एक शानदार क्रिकेटर हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी. वह अभी 25-26 साल का है, लेकिन उसके पास काफी अनुभव है. वह भारत के लिए लंबे समय से खेल रहा है. आईपीएल खेलता है. कप्तान सूर्या के साथ-साथ सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम चैंपियन बनेगी.'

भारत ने जीत से किया आगाज

भारत ने एशिया कप में अपने सफर का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है. 10 सितंबर को भारत का मुकाबला यूएई के खिलाफ था. टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने के बाद टीम इंडिया ने यूएई को 13.1 ओवर में महज 57 रन पर समेट दिया था. भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने 3, बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिए. 58 रन का लक्ष्य भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर 9 विकेट से मैच जीता था. भारत का अगला मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है.

