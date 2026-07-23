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कार्तिक और कुक में हुई बहस... 22 साल का बल्लेबाज बना वजह, जानें क्या है पूरा मामला?

आईपीएल 2026 को खत्म हुए 2 महीने बीत चुके हैं. आरसीबी ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचा था. लेकिन अभी भी टीम के एक खिलाड़ी को लेकर बहस छिड़ी हुई है. 22 साल के युवा बल्लेबाज को लेकर दिनेश कार्तिक और एलिस्टर कुक भिड़ गए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 23, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:21 AM IST
कार्तिक और कुक में हुई बहस... 22 साल का बल्लेबाज बना वजह, जानें क्या है पूरा मामला?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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