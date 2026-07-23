कार्तिक और कुक में हुई बहस... 22 साल का बल्लेबाज बना वजह, जानें क्या है पूरा मामला?

आईपीएल 2026 को खत्म हुए 2 महीने बीत चुके हैं. आरसीबी ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचा था. लेकिन अभी भी टीम के एक खिलाड़ी को लेकर बहस छिड़ी हुई है. 22 साल के युवा बल्लेबाज को लेकर दिनेश कार्तिक और एलिस्टर कुक भिड़ गए. कुक ने एक ऐसा तर्क दिया, जो दिनेश कार्तिक को नहीं पसंद आया और उन्होंने दमदार उदाहरण देकर उन्हें चुप करा दिया.
दरअसल, ये बहस जैकब बेथेल को प्लेइंग-XI में न खिलाने को लेकर छिड़ी. चूंकि आईपीएल की प्लेइंग-XI में 4 विदेशी खिलाड़ियों से ज्यादा प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, जिसके चलते बेथेल को उतने मौके नहीं मिले. कुक ने इसपर सवाल खड़े किए, लेकिन कार्तिक ने अपना तर्क से उन्हें चुप करा दिया. कुक का कहना था आईपीएल की जगह उन्हें काउंटी क्रिकेट को तरजीह देनी थी, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्हें फायदा मिलता. आईपीएल से पहले मैं चाहूंगा इंग्लैंड की टीम मजबूत रहे.
कार्तिक और कुक आरसीबी के क्रिकेट निदेश मो बोबाट, माइकल वॉन, डेविड लॉयड और फिल टफनेल के साथ एक पॉडकास्ट में थे. कार्तिक ने कुक के तर्क पर कहा, "आपका कहना है कि वह बेंच पर था. उसने RCB के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आप उसका अपमान कैसे कर सकते हैं. उसने खुद टीम का हिस्सा बनने का फैसला किया है. अगर आप बेंच पर हैं तो अपमान कैसे कर सकते हैं. अगर हर कोई इस तरह से सोचेगा कि 'अगर आप मुझे ड्रॉप करते हैं, तो मैं घर वापस जा रहा हूं' तो हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ 11 खिलाड़ी होंगे.
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उन्होंने आगे कहा, "मुझे पता है कि फैसला उसका है. आप जानते हैं कि फिल साल्ट यहां है. हो सकता है मैं न खेलूं, इसलिए मुझे घर वापस जाना चाहिए. सीजन से पहले नहीं, बल्कि ऑक्शन में अपना नाम डालने से पहले आप ये कह सकते हैं और तब चुन सकते हैं कि आपको क्या करना है. आप बाद में नहीं कह सकते कि मैं प्लेइंग-XI में नहीं हूं और घर जा रहा हूं."