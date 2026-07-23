कार्तिक और कुक में हुई बहस... 22 साल का बल्लेबाज बना वजह, जानें क्या है पूरा मामला?

कार्तिक और कुक आरसीबी के क्रिकेट निदेश मो बोबाट, माइकल वॉन, डेविड लॉयड और फिल टफनेल के साथ एक पॉडकास्ट में थे. कार्तिक ने कुक के तर्क पर कहा, "आपका कहना है कि वह बेंच पर था. उसने RCB के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आप उसका अपमान कैसे कर सकते हैं. उसने खुद टीम का हिस्सा बनने का फैसला किया है. अगर आप बेंच पर हैं तो अपमान कैसे कर सकते हैं. अगर हर कोई इस तरह से सोचेगा कि 'अगर आप मुझे ड्रॉप करते हैं, तो मैं घर वापस जा रहा हूं' तो हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ 11 खिलाड़ी होंगे.