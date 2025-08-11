वाइफ... अफेयर और शादीशुदा जिंदगी में आग, दुश्मन बन गए थे कार्तिक और विजय, ये रही विवाद की असली जड़

Dinesh Karthik and Murli Vijay Personal Life: भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अन्य क्रिकेटर मुरली विजय के साथ उनका विवाद किसी से छिपा नहीं है. ऐसी खबरें थी कि मुरली विजय ने दिनेश कार्तिक को धोखा देकर उनकी प्रेग्नेंट वाइफ से शादी की थी. दिनेश कार्तिक की जिंदगी आसान नहीं रही. साल 2007 में कार्तिक ने अपनी बचपन की दोस्त निकिता से शादी की थी.

कार्तिक की जिंदगी आसान नहीं रही

साल 2012 में दिनेश कार्तिक की पत्नी की मुलाकात क्रिकेटर मुरली विजय से हुई. मुरली विजय और निकिता एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनका अफेयर शुरू हो गया. दोनों एक दूसरे से मिलने और समय बिताने लगे. दिनेश कार्तिक को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया.

दिनेश ने निकिता को तलाक दिया

जब दिनेश ने निकिता को तलाक दिया उस समय वो प्रेग्नेंट थीं. तलाक होते ही निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली. बताया जाता है कि कार्तिक ने कभी बेटे पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं की. निकिता से तलाक के बाद दिनेश की जिंदगी में इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लीकल की एंट्री हुई. दोनों की मुलाकात साल 2013 में हुई.

दिनेश कार्तिक ने की दूसरी शादी

कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यह बच्चा मुरली विजय का था. साल 2013 में निकिता वंजारा (Nikita Vanjara) और मुरली विजय (Murali Vijay) के बड़े बेटे का जन्म हुआ. इसके बाद 2014 और 2017 में ये दोनों फिर पेरेंट्स बने. दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने साल 2015 में स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal) से शादी की थी. कार्तिक हिंदू हैं और दीपिका क्रिश्चियन इसलिए दोनों ने दोनों रीति रिवाजों से शादी की थी. दिनेश कार्तिक के इस बुरे दौर में दीपिका ने उन्हें काफी सपोर्ट किया.