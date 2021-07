Dinesh Karthik ने 'पड़ोसी की बीवी' को लेकर किया Sexist Comment, गलती का हुआ एहसास, तो On Air मांगनी पड़ी माफी

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने हाल में ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (ICC WTC Final) के दौरान कमेंट्री में डेब्यू किया है, लेकिन एक महीने के अंदर ही उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उन्हें काफी शर्मिंदा होना पड़ा.

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने इंग्लैंड और श्रीलंका (England vs Sri Lanka) के बीच दूसरे वनडे के दौरान कहा, 'ऐसा लगता है कि ज्यादातर बल्लेबाज अपना बैट पसंद नहीं करते, वो दूसरे शख्स का बल्ला पसंद करते हैं. बैट पड़ोसी की बीवी की तरह होता है. वो हमेशा बेहतर फील कराता है.'

"Bats are like a neighbour's wife. They always feel better."

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) की ये विवादित कमेंट्री लोगों को बेहद नागवार गुजरी. क्रिकेट फैंस ने भारतीय कमेंटेटर की जमकर क्लास लगा दी. कई लोगों ने इसे बेहद भद्दा और सेक्सिस्ट कमेंट (Sexist Comment) बताया और कार्तिक से माफी मांगने को कहा.

Yo @DineshKarthik , we're always excited to hear your voice in the background of good games and your analysis has been on point but you gotta do better than that misogynistic joke. Perpetuates the same toxic masculinity that doesn't need to exist in sport. A joke in poor taste!

Humor and opinions are subjective. I felt Dinesh Karthik's comments are in poor taste. But since he built this image of most knowledgeable and likeable commentator with stylish outfits, I feel he'll get away easily. Anyone else would've found themselves in trouble.

Hello @DineshKarthik that neighbour's wife comparison yesterday on mic was absolute cringe. Expected better of you King.

दिनेश कार्तिक को जल्द ही अपनी गलती का अहसास हो गया. उन्होंने इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच आखिरी वनडे के दौरान कहा, 'कल जो मैच के वक्त हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मेरा जरा भी गलत मकसद नहीं था, लेकिन ये दूसरी दिशा में चला गया. मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिन्होंने इसे सुना. ऐसा कहने के लिए मुझे मेरी मां और वाइफ की तरफ से काफी डांट पड़ी. ये कहने का सही तरीका नहीं था, मै इसके लिए शर्मिंदा हूं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा.'

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के इस ऑन एयर माफीनामे (Air Apology) को फैंस न जल्द ही नोटिस कर लिया. ज्यादातर लोगों ने कार्तिक के माफी नामे को कबूल किया. एक यूजर ने लिखा, अच्छा हुआ कि आपने अपनी गलती मान ली. ये सुनकर खुशी हुई कि आपकी मां और वाइफ ने सही बात बताई.

Well done for acknowledging your mistake and apologising, @DineshKarthik. Glad your mother and wife gave you an earful!

I still think @SkyCricket need to take responsibility for their part in this, and review their commitment to @Ofcom broadcasting standards... pic.twitter.com/TaYiSjuUTX

— Rachel Romain (@RERomain) July 4, 2021