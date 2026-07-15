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गंभीर-अगरकर के बीच दरार... कब और क्यों पड़ गई फूट? कार्तिक का चौंकाने वाला बयान

इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप की हार का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. भले ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है, लेकिन इस बीच दिनेश कार्तिक का इशारा चर्चा में आ गया है. उनका मानना है कि हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद हो सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:11 AM IST
गंभीर-अगरकर के बीच दरार... कब और क्यों पड़ गई फूट? कार्तिक का चौंकाने वाला बयान
Image Credit: Gambhir and Agarkar (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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