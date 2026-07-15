गंभीर-अगरकर के बीच दरार... कब और क्यों पड़ गई फूट? कार्तिक का चौंकाने वाला बयान

इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप की हार का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. भले ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है, लेकिन इस बीच दिनेश कार्तिक का इशारा चर्चा में आ गया है. उनका मानना है कि हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद हो सकते हैं. उनका कहना है, कि अलग-अलग प्राथमिकताओं की वजह से ही हाल ही में यूके टूर पर भारत के सिलेक्शन से जुड़े फैसले लिए गए होंगे.
यूके टूर पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी का डेब्यू था और ये बुरे सपने जैसा साबित हुआ. एक तरफ अय्यर की कप्तानी सवालों के घेरे में है तो दूसरी तरफ गंभीर भी टारगेट पर हैं. एक मुद्दा ये भी है कि संजू सैमसन और युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को किस तरह से मैनेज किया गया. कयास लगाए जा रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड टूर पर डेब्यू करेंगे, लेकिन उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में उतारा गया. 3 मैच फ्लॉप के बाद आखिरी मुकाबले से उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया था.
स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए कार्तिक ने कहा, "चीफ सेलेक्टर और हेड कोच के बीच थोड़ी अनबन हो सकती है. मुझे लगता है कि अगरकर के पास लंबे समय के प्लान हैं, जबकि मौजूदा कोच का कहना है, 'मैं तो हर मैच जीतना चाहता हूं जो मैं खेलता हूं.'" इसीलिए हमें यह उलझन दिखाई दे रही है. लेकिन क्या यह खिलाड़ियों के लिए सही है? बिल्कुल नहीं."
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कार्तिक ने आगे कहा, "अगर आप भारत से हैं, तो सोचिए आपके पास कितनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है? हर कोई यही सोचता है कि अगर मेरे कुछ मैच खराब गए, तो कोई भी मेरी जगह ले सकता है. ऊपर से ऐसी स्थिति बन जाती है, यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति है जिस पर भारत को ध्यान देने और जल्द से जल्द इसे ठीक करने की जरूरत है. मुझे लगता है कि चीफ सेलेक्टर अगरकर का फोकस फ्यूचर पर है और वह खिलाड़ियों के ग्रुप को देखना चाहते हैं. वहीं, गंभीर शायद सोच रहे होंगे, ‘मैं हर सीरीज़ जीतना चाहता हूं क्योंकि इसमें मेरी साख दांव पर लगी है.’ तो, शायद दोनों के बीच टकराव है, ऐसा ही लगता है."