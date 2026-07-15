गंभीर-अगरकर के बीच दरार... कब और क्यों पड़ गई फूट? कार्तिक का चौंकाने वाला बयान

कार्तिक ने आगे कहा, "अगर आप भारत से हैं, तो सोचिए आपके पास कितनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है? हर कोई यही सोचता है कि अगर मेरे कुछ मैच खराब गए, तो कोई भी मेरी जगह ले सकता है. ऊपर से ऐसी स्थिति बन जाती है, यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति है जिस पर भारत को ध्यान देने और जल्द से जल्द इसे ठीक करने की जरूरत है. मुझे लगता है कि चीफ सेलेक्टर अगरकर का फोकस फ्यूचर पर है और वह खिलाड़ियों के ग्रुप को देखना चाहते हैं. वहीं, गंभीर शायद सोच रहे होंगे, ‘मैं हर सीरीज़ जीतना चाहता हूं क्योंकि इसमें मेरी साख दांव पर लगी है.’ तो, शायद दोनों के बीच टकराव है, ऐसा ही लगता है."