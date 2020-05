Lockdown में इस भारतीय विकेटकीपर ने बनाया खाना, बीवी का था कुछ ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में घर पर रहने का मजा लेते हुए सभी कुछ न कुछ खास कर रहे हैं. ऐसा ही एक खास काम भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने भी किया. यह काम था खाना बनाने का. लेकिन दिनेश के बनाए खाने को देखकर उनकी पत्नी दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal) ने कुछ अनूठा ही रिएक्शन दिया. आइए आपको बताते हैं.

इंग्लिश क्रिकेटर ईशा गुहा से सीखा आलू-पनीर बनाना

दरअसल दिनेश कार्तिक ने 2 दिन पहले भारतीय मूल की इंग्लिश महिला क्रिकेटर ईशा गुहा (Isa Guha) से बंगाली स्टाइल में आलू-पनीर की डिश बनाने का तरीका एक लाइव सेशन के दौरान सीखने की कोशिश की थी. इस लाइव सेशन का वीडियो आईपीएल की कोलकाता नाइटराइडर्स टीम ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया हुआ है, जिसमें दिनेश और ईशा क्रिकेट की बात करते हुए अपनी-अपनी रसोई में आलू-पनीर तैयार कर रहे हैं.

Some cooking and chit-chat with @DineshKarthik and @isaguha while they make Aloo-Paneer (আলু পনিরের ডালনা)

The Great Bengali Cook Off, where your favourite Knights it up in the kitchen every Thursday. Who's got the chef's hat on this week?#KKR #Bengali #Food #Cooking pic.twitter.com/1WpoXbwhdn

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 5, 2020