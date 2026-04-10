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Hindi Newsक्रिकेटदिनेश कार्तिक का मास्टरस्ट्रोक! 7 विकेट खोने के बाद उतारा 7 करोड़ का खिलाड़ी, 15 गेंद में बदल दी मैच की कहानी

दिनेश कार्तिक का मास्टरस्ट्रोक! 7 विकेट खोने के बाद उतारा 7 करोड़ का खिलाड़ी, 15 गेंद में बदल दी मैच की कहानी

Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में आरसीबी ने 125 के स्कोर पर 7 विकेट खो दिए थे. इस नाजुक स्थिति में RCB के मेंटॉर और बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक ने मास्टरस्ट्रोक खेल सबको हैरान कर दिया. आईपीएल 2026 में पहली बार वेंकटेश अय्यर को बल्लेबाजी करने का मौका मिला. मिनी ऑक्शन में 7 करोड़ में बिके वेंकटेश नंबर-9 पर बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी बैटिंग करने उतरे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:01 PM IST
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दिनेश कार्तिक ने वेंकटेश अय्यर को भेज खेला मास्टरस्ट्रोक (PHOTO- IPLT20.COM)
दिनेश कार्तिक ने वेंकटेश अय्यर को भेज खेला मास्टरस्ट्रोक (PHOTO- IPLT20.COM)

Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 में दो मैच जीतने के बाद पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी दबाव में आई. गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में आरसीबी ने महज 94 रन पर 6 विकेट खो दिए. एक छोर पर कप्तान रजत पाटीदार लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था. 125 के स्कोर पर रोमारियो शेफर्ड ने भी उनका साथ छोड़ दिया. RCB भारी मुसीबत में थी और ऐसा लगा कि टीम ज्यादा से ज्यादा 150-160 रन तक पहुंच पाएगी.

इस नाजुक स्थिति में RCB के मेंटॉर और बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक ने मास्टरस्ट्रोक खेल सबको हैरान कर दिया. आईपीएल 2026 में पहली बार वेंकटेश अय्यर को बल्लेबाजी करने का मौका मिला. मिनी ऑक्शन में 7 करोड़ में बिके वेंकटेश नंबर-9 पर बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी बैटिंग करने उतरे.

वेंकटेश अय्यर ने खेली 'इम्पैक्ट फुल' पारी

जब वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने आए तो दूसरे छोर पर कप्तान रजत पाटीदार शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे. 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन पाटीदार ने रन गति को ज्यादा गिरने नहीं दिया. आरसीबी के कप्तान ने 157.50 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 40 गेंदों पर 63 रनों की कीमती पारी खेली. इसके बाद वो संदीप शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गए. पाटीदार के आउट होते ही रन गति बढ़ाने की जिम्मेदारी इम्पैक्ट खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर ने अपने कंधों पर ली.

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15 गेंदों पर 29 रनों तूफानी पारी

रजत पाटीदार के आउट होने तक वेंकटेश अय्यर 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन आखिरी दो ओवरों में उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया और आरसीबी को 200 रनों तक पहुंचा दिया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पारी के आखिरी ओवर में 21 रन बना दिए.

रजत पाटीदार ने खेली कप्तानी पारी

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही और फिल सॉल्ट पहली गेंद पर ही पवेलियन लौट गए. विराट कोहली 16 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए. देखते ही देखते आरसीबी ने महज 94 रनों पर 6 विकेट खो दिए. इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने मोर्चा संभाला और 63 रनों की कीमती पारी खेली. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के सामने 202 रनों का लक्ष्य रखा.

यह भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 32 रन बनाकर विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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