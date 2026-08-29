दिनेश कार्तिक ने दुनिया के इन 5 बल्लेबाजों को बताया वर्तमान समय का सबसे बेस्ट, कैसा है पांचों का रिपोर्टकार्ड?

भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने वर्तमान समय के 5 टॉप बल्लेबाजों का नाम बताया है, जो उनके हिसाब से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अच्छे हैं. इस लिस्ट में उन्होंने भारत के दो स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को जगह दी है. इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनर ट्रेविस हेड, इंग्लैंड के उभरते हुए सितारे हैरी ब्रूक और न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज रचिन रवींद्र को शामिल किया है.
एक समय पर विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बेस्ट बल्लेबाज माने जाते थे. क्रिकेट जगत में इन्हें 'फैब-4' कहा जाता था. वर्तमान समय में कोहली सिर्फ ODI क्रिकेट में एक्टिव हैं. स्मिथ केवल टेस्ट खेलते हैं, जबकि विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. फैब-4 में से जो रूट ही इकलौते बल्लेबाज हैं जो अभी भी तीनों फॉर्मेट में सक्रिय हैं. हालांकि, वो T20I से ज्यादातर दूर ही रहते हैं.
आइए जानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने जिन 5 बल्लेबाजों पर तीनों फॉर्मेट में दांव लगाया है, उनमें कितना दम है. ये जानना जरूरी है कि कार्तिक ने इन 5 बल्लेबाजों को दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज बताया है, वो सही में इसके हकदार हैं या इस लिस्ट में उनकी जगह नहीं बनती है.
शुभमन गिल (भारत)
भारत के टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल का बल्ला पिछले 2 सालों से आग उगल रहा है. कप्तानी का जिम्मा मिलने के बाद से उनकी बैटिंग में और ज्यादा निखार आई है. टेस्ट और ODI में गिल का प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि T20I में कुछ मैचों में फ्लॉप होने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. 26 साल के गिल ने भारत के लिए अब तक 43 ते खेले हैं और 43.47 की औसत से 3043 रन बनाए हैं. पिछले साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर राज किया था. 2025 में गिल ने इस फॉर्मेट में 9 मैचों की 16 पारियों में 70.21 की औसत से 983 रन बनाए , जिसमें 5 शतक शामिल थे. बात करें ODI की तो शुभमन ने 67 मुकाबलों में 60.33 की औसत से 3379 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है. उन्होंने 36 T20I में 138.59 के स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल है.
ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)
ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं. चाहे WTC का फाइनल हो या वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, हेड ने अपने दम पर कंगारुओं को चैंपियन बनाया है. वो तीनों फॉर्मेट में विपक्षी गेंदबाजों के काल बन जाते हैं. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट में 12 शतक की मदद से 4653 रन. 79 ODI में 7 शतक की मदद से 3007 रन और T20I में 53 मैचों में 156.69 के स्ट्राइक रेट से 1335 रन बनाए हैं.
हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)
इंग्लैंड के स्टाइलिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक को क्रिकेट एक्सपर्ट बहुत ऊपर रेट करते हैं. वर्तमान में ब्रूक इंग्लैंड के वनडे और टी20 टीम के कप्तान हैं. हाल ही में भारत के खिलाफ हुए T20I सीरीज में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी. तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले ब्रूक का सबसे बेस्ट आंकड़ा टेस्ट में है. इस फॉर्मेट में उन्होंने 39 मैचों में 53.63 की औसत से 3486 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक शामिल है. टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर 317 रन है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था. ODI में हैरी ब्रूक ने अब तक 41 मैचों में 3 शतक की मदद से 1385 रन बनाए हैं. T20I में उन्होंने 68 मैचों में 160.58 के स्ट्राइक रेट से 1532 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 8 फिफ्टी शामिल है.
यशस्वी जायसवाल (भारत)
भारत के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल यूं तो तीनों फॉर्मेट में धमाल मचाने का दम रखते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर मौके मिल रहे हैं. इस फॉर्मेट में खुद को स्थापित करते हुए यशस्वी ने 31 मैचों की 57 पारियों में 47.49 की औसत से 2612 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 13 अर्धशतक शामिल है. ODI का सैंपल छोटा है,लेकिन धमाकेदार है. यशस्वी जायसवाल ने अब तक भारत के लिए 6 वनडे में 71.25 की औसत से 285 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक शामिल है. बात करें T20I की तो बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 23 मैचों में 164.31 के स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल है.
रचिन रवींद्र (न्यूजीलैंड)
केन विलियसमन के बाद रचिन रवींद्र को न्यूजीलैंड क्रिकेट का अगला स्टार कहा जाता है. उन्होंने अपनी बैटिंग से लाखों फैंस का दिल जीता है. बड़े टूर्नामेंट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. रचिन तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन का रेगुलर हिस्सा हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक 24 टेस्ट में 5 शतक की मदद से 1865 रन बनाए हैं. 39 ODI में उन्होंने 41.88 की औसत से 1424 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं. रचिन रवींद्र ने न्यूजीलैंड के लिए 52 T20I मैचों में 135.29 के स्ट्राइक रेट से 759 रन बनाए हैं. टी20 में उनके आंकड़े दमदार नहीं हैं, लेकिन टेस्ट और ODI में वो निश्चित तौर पर टॉप-5 बल्लेबाजों में से एक हैं.