दिनेश कार्तिक ने दुनिया के इन 5 बल्लेबाजों को बताया वर्तमान समय का सबसे बेस्ट, कैसा है पांचों का रिपोर्टकार्ड?

भारत के टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल का बल्ला पिछले 2 सालों से आग उगल रहा है. कप्तानी का जिम्मा मिलने के बाद से उनकी बैटिंग में और ज्यादा निखार आई है. टेस्ट और ODI में गिल का प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि T20I में कुछ मैचों में फ्लॉप होने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. 26 साल के गिल ने भारत के लिए अब तक 43 ते खेले हैं और 43.47 की औसत से 3043 रन बनाए हैं. पिछले साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर राज किया था. 2025 में गिल ने इस फॉर्मेट में 9 मैचों की 16 पारियों में 70.21 की औसत से 983 रन बनाए , जिसमें 5 शतक शामिल थे. बात करें ODI की तो शुभमन ने 67 मुकाबलों में 60.33 की औसत से 3379 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है. उन्होंने 36 T20I में 138.59 के स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल है.