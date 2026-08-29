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दिनेश कार्तिक ने दुनिया के इन 5 बल्लेबाजों को बताया वर्तमान समय का सबसे बेस्ट, कैसा है पांचों का रिपोर्टकार्ड?

भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने वर्तमान समय के 5 टॉप बल्लेबाजों का नाम बताया है, जो उनके हिसाब से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अच्छे हैं. आइए इन पांचों खिलाड़ियों का अभी तक का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 29, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:06 PM IST
दिनेश कार्तिक ने दुनिया के इन 5 बल्लेबाजों को बताया वर्तमान समय का सबसे बेस्ट, कैसा है पांचों का रिपोर्टकार्ड?
Image Credit: दिनेश कार्तिक ने दुनिया के इन 5 बल्लेबाजों को बताया वर्तमान समय का सबसे बेस्ट (BCCI/ICC)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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