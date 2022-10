Dinesh Karthik: 'मुझे बचाने के लिए थैंक्स अश्विन', इस बड़ी वजह से दिनेश कार्तिक ने दिया चौंकाने वाला बयान

Dinesh Karthik On Ravichandran Ashwin: भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में पाकिस्तानी टीम को 4 विकेट से पटखनी दी. अब भारत और नीदरलैंड के बीच 27 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मैच खेला जाएगा. इसके लिए टीम इंडिया सिडनी पहुंच चुकी है. इसी बीच बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को थैंक्यू कहते हुए नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं, ऐसे उन्होंने क्यों कहा है?

कार्तिक ने बोला थैंक्यू

भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत थी. तब मोहम्मद नवाज की पांचवीं गेंद पर दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो गए. जबकि दिनेश कार्तिक को टीम में फिनिशर के तौर पर शामिल किया गया है, लेकिन वह फिनिशर का ही काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं. उनके आउट होने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने विनिंग रन लेकर भारतीय टीम को जीत दिल दी. इसी पर दिनेश कार्तिक उन्हें थैंक्यू कहते हुए नजर आए.

Hello Sydn

We are here for oud game of the #T20WorldCup! #TeamIndia pic.twitter.com/96toEZzvqe

— BCCI (@BCCI) October 25, 2022