दिनेश कार्तिक ने चुनी भारत की सर्वश्रेष्ठ T20I 11, इस महान खिलाड़ी को बनाया कप्तान

टीम इंडिया एशिया कप में धमाल मचाने के लिए तैयार है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम 9 सितंबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में खेलेगी, जहां इंडिया का पहला मुकाबला यूएई से 10 सितंबर को होना है. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने अपनी ऑल-टाइम भारतीय टी20I 11 का चयन किया है. रोहित शर्मा या सूर्यकुमार यादव नहीं, उन्होंने एक महान खिलाड़ी को कप्तान के रूप में चुना. हालांकि, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर चौंकाया भी.

इस महान खिलाड़ी को चुना कप्तान

दिनेश कार्तिक ने अपनी चुनी गई इस टीम में रोहित शर्मा या वर्तमान में टी20 टीम की कमान संभाल रहे सूर्यकुमार यादव को कप्तान नहीं चुना. कार्तिक ने भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तान एमएस धोनी को इस भूमिका में चुना, जिनकी कप्तानी में भारत ने पहले टी20 वर्ल्ड कप में खिताब जीता था. भारत ने 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब उठाया था, जबकि दूसरी बार पिछले साल रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया इस फॉर्मेट की चैंपियन बनी.

इन दो खिलाड़ियों को बनाया ओपनर

क्रिकबज से बात करते हुए कार्तिक ने अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा को अपनी टीम के ओपनर बल्लेबाज के रूप में चुना. अभिषेक के नाम 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 535 रन हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने अब तक के करियर में 2 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए हैं. रोहित टी20 इंटरनेशनल संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत को खिताबी जीत दिलाई थी. कार्तिक ने विराट कोहली तीसरे नंबर पर रखा है. कोहली ने भी 2024 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. सूर्यकुमार यादव को चौथे नंबर पर रखा है.

युवराज और हार्दिक की भी एंट्री

कार्तिक की टीम में युवराज सिंह और अक्षर पटेल दो स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. हार्दिक पांड्या के रूप में उन्होंने एकमात्र तेज गेंदबाज ऑलराउंडर चुना. धोनी को कप्तान और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुना. कार्तिक ने जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार संयुक्त रूप से तेज गेंदबाजी आक्रमण के रूप में जगह दी. बुमराह भारत की एशिया कप टीम का हिस्सा हैं, जबकि भुवनेश्वर अभी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, वह इस फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में से हैं.

चहल-अर्शदीप को बाहर रख चौंकाया

कार्तिक ने इस टीम में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह को बाहर रख चौंकाया. ये दोनों भारत के सबसे सफल टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों में से एक हैं. अर्शदीप तो 99 विकेट के साथ इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं. कार्तिक ने वरुण चक्रवर्ती को टीम में एकमात्र मुख्य स्पिनर के रूप में चुना. इस मिस्ट्री स्पिनर ने अब तक खेले गए 18 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 33 विकेट लिए हैं.

दिनेश कार्तिक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय टी20 इंटरनेशनल 11

एमएस धोनी (कप्तान), रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती.