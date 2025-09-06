दिनेश कार्तिक ने चुनी भारत की सर्वश्रेष्ठ T20I 11, इस महान खिलाड़ी को बनाया कप्तान
Advertisement
trendingNow12911227
Hindi Newsक्रिकेट

दिनेश कार्तिक ने चुनी भारत की सर्वश्रेष्ठ T20I 11, इस महान खिलाड़ी को बनाया कप्तान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने अपनी ऑल-टाइम भारतीय टी20I 11 का चयन किया है. रोहित शर्मा या सूर्यकुमार यादव नहीं, उन्होंने एक महान खिलाड़ी को कप्तान के रूप में चुना. हालांकि, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर चौंकाया भी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिनेश कार्तिक ने चुनी भारत की सर्वश्रेष्ठ T20I 11, इस महान खिलाड़ी को बनाया कप्तान

टीम इंडिया एशिया कप में धमाल मचाने के लिए तैयार है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम 9 सितंबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में खेलेगी, जहां इंडिया का पहला मुकाबला यूएई से 10 सितंबर को होना है. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने अपनी ऑल-टाइम भारतीय टी20I 11 का चयन किया है. रोहित शर्मा या सूर्यकुमार यादव नहीं, उन्होंने एक महान खिलाड़ी को कप्तान के रूप में चुना. हालांकि, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर चौंकाया भी.

इस महान खिलाड़ी को चुना कप्तान

दिनेश कार्तिक ने अपनी चुनी गई इस टीम में रोहित शर्मा या वर्तमान में टी20 टीम की कमान संभाल रहे सूर्यकुमार यादव को कप्तान नहीं चुना. कार्तिक ने भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तान एमएस धोनी को इस भूमिका में चुना, जिनकी कप्तानी में भारत ने पहले टी20 वर्ल्ड कप में खिताब जीता था. भारत ने 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब उठाया था, जबकि दूसरी बार पिछले साल रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया इस फॉर्मेट की चैंपियन बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

इन दो खिलाड़ियों को बनाया ओपनर

क्रिकबज से बात करते हुए कार्तिक ने अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा को अपनी टीम के ओपनर बल्लेबाज के रूप में चुना. अभिषेक के नाम 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 535 रन हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने अब तक के करियर में 2 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए हैं. रोहित टी20 इंटरनेशनल संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत को खिताबी जीत दिलाई थी. कार्तिक ने विराट कोहली तीसरे नंबर पर रखा है. कोहली ने भी 2024 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. सूर्यकुमार यादव को चौथे नंबर पर रखा है.

ये भी पढ़ें: BCCI ने किया नए शेड्यूल का ऐलान... श्रेयस अय्यर कप्तान, ऑस्ट्रेलिया से टक्कर, नोट कर लें मैचों की डेट

युवराज और हार्दिक की भी एंट्री

कार्तिक की टीम में युवराज सिंह और अक्षर पटेल दो स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. हार्दिक पांड्या के रूप में उन्होंने एकमात्र तेज गेंदबाज ऑलराउंडर चुना. धोनी को कप्तान और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुना. कार्तिक ने जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार संयुक्त रूप से तेज गेंदबाजी आक्रमण के रूप में जगह दी. बुमराह भारत की एशिया कप टीम का हिस्सा हैं, जबकि भुवनेश्वर अभी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, वह इस फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में से हैं.

चहल-अर्शदीप को बाहर रख चौंकाया

कार्तिक ने इस टीम में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह को बाहर रख चौंकाया. ये दोनों भारत के सबसे सफल टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों में से एक हैं. अर्शदीप तो 99 विकेट के साथ इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं. कार्तिक ने वरुण चक्रवर्ती को टीम में एकमात्र मुख्य स्पिनर के रूप में चुना. इस मिस्ट्री स्पिनर ने अब तक खेले गए 18 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 33 विकेट लिए हैं. 

दिनेश कार्तिक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय टी20 इंटरनेशनल 11 

एमएस धोनी (कप्तान), रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Dinesh KarthikTeam India

Trending news

गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
India US relation
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
LIVE UPDATE
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
Maharashtra politics
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
India’s chip dream
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
Mid-air technical snag
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
;