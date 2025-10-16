'विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर बहुत सीरियस', कोहली के करीबी ने अंदर की बात का कर दिया खुलासा

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर फिलहाल बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि विराट कोहली के एक करीबी ने अंदर की बात का खुलासा कर दिया है. इस शख्स का कहना है कि विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 में खेलने को लेकर बहुत सीरियस हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बैटिंग कोच और विराट कोहली के बेहद करीबी दिनेश कार्तिक ने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया है. दिनेश कार्तिक के मुताबिक विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप के लिए कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं.

'विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर बहुत सीरियस'

दिनेश कार्तिक ने कहा है कि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं. दिनेश कार्तिक ने लंदन में विराट कोहली की ट्रेनिंग के हर बड़े राज से पर्दा उठाया है. दिनेश कार्तिक ने कहा, 'वह 2027 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए उत्सुक हैं. लंदन में वह अपने जीवन में लंबे समय बाद मिले इस ब्रेक के दौरान ट्रेनिंग कर रहे थे. वह 2-3 सेशन क्रिकेट का अभ्यास कर रहे थे. वह 2027 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को लेकर गंभीर हैं.'

भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 302 मैचों की 290 पारियों में 14,181 रन बनाए हैं. वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली ने 57.88 की औसत और 93 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट बनाए रखी है, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली का बेस्ट स्कोर 183 रन है. विराट कोहली ने साल 2025 में 7 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 45.83 की औसत से 275 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान एक शतक और दो अर्धशतक जमाए हैं.

विराट कोहली का बेहतरीन रिकॉर्ड

विराट कोहली भारत के लिए पिछली बार मार्च 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेलते हुए नजर आए थे. विराट कोहली ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पांच मैचों में 54.50 की औसत से 218 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाए थे. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 29 वनडे मैचों में 51.03 की औसत से 1,327 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वनडे इंटरनेशनल में 5 शतक और 6 अर्धशतक ठोके हैं, जिनमें नाबाद 133 रन उनका बेस्ट स्कोर है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी आखिरी 5 वनडे इंटरनेशनल पारियों में 54, 56, 85, 54 और 84 रन के स्कोर बनाए हैं.