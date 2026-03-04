'एक ही होटल में...' दिनेश कार्तिक ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को जमकर लताड़ा, टीम इंडिया का किया समर्थन

भारत के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने इग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल एथरटन को जमकर सुनाया है. यह मामला चैंपियंस ट्रॉफी जुड़ा जिसे लेकर विवाद बढ़ रहा था, जिसपर अब विवाद बढ़ गया है.
भारतीय क्रिकेट के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल एथरटन को करारा जवाब दिया है. यह पूरा मामला पिछले साल दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा है, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया था. उस दौरान इन दोनों पूर्व इंग्लिश दिग्गजों ने भारत की जीत पर सवाल उठाए थे और इसे होम एडवांटेज जैसा फायदा बताया था. अंग्रेज खिलाड़ियों ने तब दावा किया था कि भारत को टूर्नामेंट में विशेष लाभ मिला. उनका कहना था कि भारत सरकार के रुख के कारण टीम इंडिया ने अपने सभी मुकाबले दुबई में ही खेले. जबकि बाकी टीमों को पाकिस्तान और यूएई के बीच यात्रा करनी पड़ी, जिससे उन्हें थकान झेलनी पड़ी. नासिर और एथरटन का मानना था कि एक ही मैदान पर लगातार खेलने से भारत को परिस्थितियों को समझने और ढलने का ज्यादा समय मिला, जिसका फायदा टीम को मिला.
हाल ही में स्काई क्रिकेट पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान दिनेश कार्तिक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और श्रीलंका के निराशाजनक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए नासिर हुसैन और माइकल एथरटन पर निशाना साधा. कार्तिक ने कहा, “मुझे लगा था कि श्रीलंका और पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन करेंगे. खास तौर पर पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने लगातार कोलंबो में मैच खेले, एक ही होटल में ठहरे और उन्हीं पिचों पर खेले जिन्हें वे अच्छी तरह जानते थे. लेकिन आप दोनों फॉसिल्स को लगा था कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए जीती क्योंकि उसने एक ही वेन्यू पर मैच खेले.”
उन्होंने आगे व्यंग्य करते हुए कहा, “अगर वही तर्क सही होता, तो पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में कमाल करना चाहिए था. यह साफ है कि यह तर्क सिर्फ किसी एक टीम पर काम करता है और दूसरी टीम पर नहीं. इसका मतलब यही है कि वहाँ टीम की स्किल की कमी थी.”
दिनेश कार्तिक का यह बयान पाकिस्तान और श्रीलंका के सुपर 8 से बाहर होने के बाद सामने आया है. श्रीलंका सुपर 8 में अपने सभी मैच हार गई, जबकि पाकिस्तान ने अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में श्रीलंका को जरूर हराया, लेकिन इंग्लैंड से हार और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच रद्द होने की वजह से वे तीसरे स्थान पर रह गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए.
पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से टी20 वर्ल्ड कप से पहले यह सवाल पूछा गया था कि क्या उनकी टीम भी रोहित शर्मा की टीम की तरह एक ही वेन्यू पर खेलने का फायदा उठाएगी. सलमान ने जवाब दिया, “ज़रूर इसका फायदा है, क्योंकि बाकी टीमें यात्रा करेंगी, अलग-अलग होटलों में रहेंगी और अलग मैदानों पर खेलेंगी. हम भी कोलंबो में अलग मैदानों पर खेलेंगे लेकिन एक ही होटल में ठहरेंगे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बिना अच्छा खेल दिखाए जीत सकते हैं. भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए उन्हें जीत मिली. हम भी यही करने की कोशिश करेंगे.”
