IND vs ENG: बल्लेबाजी पर बरसे अय्यर... कार्तिक का दुख गया दिल, बयान को बता दिया अजीब

India vs England: इंग्लैंड की धरती पर वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया भीगी बिल्ली नजर आ रही है. पिछले मैच में टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. पूरी टीम महज 76 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा मैच के बाद फूटा. उनका बयान सुन दिनेश कार्तिक हैरान नजर आए. कार्तिक ने अय्यर के गुस्से और टीम इंडिया हार पर खुलकर बात की. पिछले 5 मैचों पर नजर डालें तो टीम इंडिया को एक भी जीत नसीब नहीं हुई है, जिसके बाद से अय्यर की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं.
कार्तिक का मानना है कि एक कप्तान का अपनी ही टीम पर इस तरह सार्वजनिक रूप से गुस्सा निकालना काफी अजीब है. दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज पर बातचीत के दौरान अय्यर के कड़े शब्दों के इस्तेमाल पर बात की. कार्तिक ने कहा, "हां, भारत ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की. शायद लंबे समय में यह सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शनों में से एक था. लेकिन कप्तान का बल्लेबाजी यूनिट पर इस तरह बरस पड़ना थोड़ा अजीब था. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को बताने के लिए घटिया और भयानक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया."
श्रेयस अय्यर का आईपीएल में कप्तानी का रिकॉर्ड शानदार रहा है, जिसे देखते हुए उन्हें टीम इंडिया की कमान सौंपी गई. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स को आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया है और कोलकाता को चैंपियन भी बनाया. लेकिन टीम इंडिया में कप्तानी की शुरुआत शर्मनाक अंदाज में हुई, बैटिंग में भी अय्यर ने 5 पारियों में महज एक फिफ्टी जमाई.
कार्तिक ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर आगे कहा, "आप देख सकते हैं कि वह कितने परेशान और थोड़े उदास थे. उनका गुस्सा होना जायज भी है. लेकिन श्रेयस अय्यर को जानते हुए, उन्हें मजबूती से वापसी करनी होगी. वह इस बल्लेबाजी क्रम के बेहद महत्वपूर्ण सदस्य हैं. अगर वह रन बनाते हैं, तो टीम बिल्कुल अलग नजर आती है, जैसा हमने पंजाब किंग्स (PBKS) के साथ देखा है."
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उन्होंने आगे कहा, "टीम इंडिया को क्या हो गया है? पिछले पांच मैचों में से चार में हमें हार मिली है, जबकि हम इस समय विश्व चैंपियन हैं. पिच शायद थोड़ी धीमी थी, लेकिन 200 रन का स्कोर ठीक लग रहा था. हमें उम्मीद थी कि भारत को इस लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहिए था."