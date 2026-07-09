IND vs ENG: बल्लेबाजी पर बरसे अय्यर... कार्तिक का दुख गया दिल, बयान को बता दिया अजीब

India vs England: इंग्लैंड की धरती पर वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया भीगी बिल्ली नजर आ रही है. पिछले मैच में टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. पूरी टीम महज 76 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा मैच के बाद फूटा. उनका बयान सुन दिनेश कार्तिक हैरान नजर आए. कार्तिक ने अय्यर के गुस्से और टीम इंडिया हार पर खुलकर बात की. पिछले 5 मैचों पर नजर डालें तो टीम इंडिया को एक भी जीत नसीब नहीं हुई है, जिसके बाद से अय्यर की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं.