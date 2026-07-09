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IND vs ENG: बल्लेबाजी पर बरसे अय्यर... कार्तिक का दुख गया दिल, बयान को बता दिया अजीब

India vs England: इंग्लैंड की धरती पर वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया भीगी बिल्ली नजर आ रही है. पिछले मैच में टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. पूरी टीम महज 76 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा मैच के बाद फूटा. उनका बयान सुन दिनेश कार्तिक हैरान नजर आए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 09, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:59 PM IST
IND vs ENG: बल्लेबाजी पर बरसे अय्यर... कार्तिक का दुख गया दिल, बयान को बता दिया अजीब
Image Credit: team IndiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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