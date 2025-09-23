दिनेश कार्तिक अचानक बने टीम इंडिया के कप्तान! इस टूर्नामेंट में अश्विन के साथ जमाएंगे रंग

Dinesh Karthik Team India Hong Kong Sixes 2025: भारत के पूर्व क्रिकेटर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मेंटर दिनेश कार्तिक फिर से क्रिकेट मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. वह टीम इंडिया के पू्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ एक बार फिर ग्राउंड पर नजर आएंगे. कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. इस टूर्नामेंट का आयोजन 7 से 9 नवंबर तक होगा.

कप्तान बनने के बाद कार्तिक का रिएक्शन

आईपीएल में कार्तिक के मेंटर रहते हुए आरसीबी ने पिछले सीजन में पहली बार खिताब जीता था. वह अपने इंटरनेशनल अनुभव, कप्तानी की क्षमता और विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम का काम आसान कर सकते हैं. कप्तान बनाए जाने के बाद कार्तिक ने कहा, ''हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया का नेतृत्व करना एक सम्मान है. एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका इतना समृद्ध इतिहास और वैश्विक पहचान है. मैं ऐसे खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक हूं, जिनके पास ऐसे अविश्वसनीय रिकॉर्ड हैं. हम मिलकर प्रशंसकों को खुश करने और निडर और मनोरंजक क्रिकेट खेलने का लक्ष्य रखेंगे.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका! खूंखार ऑलराउंडर टूर्नामेंट से बाहर, रिप्लेसमेंट का ऐलान

कार्तिक का करियर

कार्तिक ने भारत के लिए 2004 में डेब्यू किया था और 2022 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. टीम इंडिया के 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 टी20 मैच खेलने वाले इस दिग्गज को एक बार फिर दर्शक मैदान पर देखकर काफी रोमांचित होंगे. उन्होंने 257 आईपीएल मैचों में भी हिस्सा लिया है और 3577 रन बनाए हैं. कार्तिक के पास आईपीएल में कई टीमों के लिए खेलने का अनुभव हैं. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात लायंस और कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए खेला है.

ये भी पढ़ें: टॉस से ठीक पहले श्रेयस अय्यर ने क्यों छोड़ी कप्तानी? केएल राहुल-मोहम्मद सिराज की प्लेइंग-11 में एंट्री

टूर्नामेंट में कैसा होगा कार्तिक का योगदान

टूर्नामेंट में कार्तिक के योगदान पर क्रिकेट हांगकांग के अध्यक्ष बुर्जी श्रोफ ने कहा, ''हम हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया के कप्तान के रूप में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए रोमांचित हैं. उनका नेतृत्व और अनुभव प्रतियोगिता में बहुत अधिक मूल्य जोड़ देगा. हमें विश्वास है कि उनकी उपस्थिति इस शानदार क्रिकेटिंग फेस्टिवल को देखने के लिए दुनिया भर से प्रशंसकों को आकर्षित करेगी.''