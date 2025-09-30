Advertisement
शारजाह वारियर्स से जुड़े दिनेश कार्तिक, एक बार फिर मैदान पर मचाएंगे धूम, टिम डेविड के साथ ढाएंगे कहर

भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक मंगलवार 30 सितंबर को इंटरनेशनल लीग टी20 के लिए शारजाह वारियर्स से जुड़ गए.

Sep 30, 2025
भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक मंगलवार 30 सितंबर को इंटरनेशनल लीग टी20 के लिए शारजाह वारियर्स से जुड़ गए. भारतीय टीम के लिए कार्तिक ने कई मौकों पर अपने बल्ले से अहम योगदान दिया है. कार्तिक ILt20 के चौथे सत्र में शारजाह वारियर्स से खेलते दिखेंगे. उनको श्रीलंका के बल्लेबाज कुसल मेंडिस की जगह शामिल किया गया है. बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज जेपी डुमिनी इस टीम के कोच हैं.  

टीम से जुड़ने पर जताई खुशी
कार्तिक ने टीम के साथ जुड़ने पर कहा, " मैं डीपी वर्ल्ड ILT20 में शारजाह वारियर्स के साथ जुड़कर बेहद खुश हूं. यह एक युवा टीम है जो कुछ अलग करने का दम रखती है. यहां आकर मैं काफी खुश हूं. कार्तिक ने कहा, शारजाह दुनिया के प्रतिष्ठित क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है और वहां पर हर कोई खेलना चाहता है.  इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना मेरे लिए बड़ी बात होगी."

SA T20 भी खेल चुके हैं कार्तिक
दिनेश कार्तिक इससे पहले दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग में भी खेल चुके हैं. उनके लिए ये दूसरी विदेशी टी20 लीग होगी. वह SA20 लीग की टीम पार्ल रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने रॉयल्स के लिए 6 पारियों में खेलते हुए 97 रन बनाए थे.  बता दें कि कार्तिक आईपीएल से संन्यास लेने के बाद अब टीम के बल्लेबाजी कोच हैं. आरसीबी के लिए खेलने वाले टीम डेविड दिनेश कार्तिक के साथी खिलाड़ी होंगे.

कार्तिक का टी20 करियर
डीके ने अपने टी20 करियर में ओवरऑल खेले 412 मैचों की 364 पारियों में 136.78 के स्ट्राइक रेट से 7537 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 35 अर्धशतक जमाए हैं. वहीं,  उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर 97 रनों का रहा है. सबसे खास बात ये है कि वह अपने टी20 करियर के दौरान 85 बार नॉट आउट रहे हैं.

