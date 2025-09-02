दिनेश कार्तिक का ये अनोखा रिकॉर्ड उड़ा देगा आपके होश, आंकड़े देख नहीं कर पाएंगे यकीन
Hindi Newsक्रिकेट

दिनेश कार्तिक का ये अनोखा रिकॉर्ड उड़ा देगा आपके होश, आंकड़े देख नहीं कर पाएंगे यकीन

भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जमकर इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं दिनेश कार्तिक के बारे में. उनके नाम एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ पाना तो छोड़िए इस रिकॉर्ड के आसपास आने की भी कल्पना करना मुश्किल है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:29 AM IST
Dinesh Karthik
Dinesh Karthik

भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जमकर इंटरनेशनल मैच खेले हैं. कुछ ऐसे भी खिलाड़ी मिल जाएंगे जो टीम इंडिया के लिए बस कुछ मैच खेल पाए हैं, लेकिन हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं उसके आंकड़े सुनकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे. इस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने कुछ ऐसा किया है जो कि इतिहास में शायद ही किसी खिलाड़ी ने किया होगा. दरअसल, हम बात कर रहे हैं दिनेश कार्तिक के बारे में. उनके नाम एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ पाना तो छोड़िए इस रिकॉर्ड के आसपास आने की भी कल्पना करना मुश्किल है.

ये है वो अनोखा रिकॉर्ड

कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम के लिए डेब्यू तो किया, लेकिन दर्जन भर भी मैच नहीं खेल पाए होंगे.  हालांकि, दिनेश कार्तिक भारतीय क्रिकेट इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक दर्जन कप्तानों की कप्तानी के अंडर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं.  यही नहीं उन 12 कप्तानों में से एक पाकिस्तानी कप्तान भी है. उनके इस रिकॉर्ड को शायद ही भविष्य में कोई तोड़ पाएगा.

इन कप्तानों के अंडर खेले हैं कार्तिक
अपने इंटरेशनल करियर को अलविदा कह चुके दिनेश कार्तिक ने साल 2004 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की.  पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने सबसे पहले भारत के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के कप्तानी में खेला और उन्होंने अपने करियर का आखिरी मैच रोहित शर्मा की कैप्टंसी में खेला था. इनके अलावा उन्होंने सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, एमएस धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत की कप्तानी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, जबकि वो एक पाकिस्तानी कप्तान के अंडर भी खेले हैं और वे कोई और नहीं बल्कि शाहिद अफरीदी हैं. साल 2018 में वेस्टइंडीज बनाम आईसीसी 11 के बीच हुए मुकाबले में आईसीसी वर्ल्ड 11 टीम की हिस्सा रहे कार्तिक की टीम की कप्तानी शाहिद अफरीदी कर रहे थे.  बता दें कि इन मैचों को भी इंटरनेशनल मैच का टैग दिया गया है.

ये भी पढ़ें: शुभमन गिल, विराट कोहली और...एशिया कप में इन बल्लेबाजों दबदबा, ये हैं 5 साल के 5 टॉप स्कोरर

दिनेश कार्तिक का इंटरनेशनल करियर

कार्तिक ने अपने करियर की शुरुआत सितंबर 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से की थी. अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ नवंबर 2022 को खेला था. बात करें अगर, उनके टेस्ट करियर की तो उन्होंने मात्र 26 मैच खेले हैं. 26 मैचों की 42 पारियों में उन्होंने 1025 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 25.67 का रहा है और उन्होंने 1 शतक 7 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, कार्तिक ने अपने वनडे करियर में 94 मैचों की 79 पारियों में 30.98 की औसत से 1752 रन बनाए हैं और 9 अर्धशतक जड़े हैं.  बात करें अगर उनके टी20 करियर की तो उन्होंने अपने टी20I में खेले 60 मैचों की 48 पारियों में 168.90 के दमदार स्ट्राइक रेट से 686 रन बनाए हैं, जिसमें मात्र 1 अर्धशतक शामिल है.  कार्तिक के टी20 करियर का उच्चतम स्कोर रहा 55 रन. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Dinesh KartikDinesh karthik unique record

