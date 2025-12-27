Advertisement
trendingNow13055268
Hindi Newsक्रिकेटविराट और रोहित जीतेंगे 2027 वर्ल्ड कप, हिटमैन के कोच ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले- 100 प्रतिशत भरोसा

'विराट और रोहित जीतेंगे 2027 वर्ल्ड कप', 'हिटमैन' के कोच ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले- 100 प्रतिशत भरोसा

भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. ये दोनों ही बल्लेबाज मौजूदा समय में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने एक शतक ठोका है. वहीं, विराट कोहली ने एक शतक व एक अर्धशतक जड़ा है. रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 155 रन बनाए थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 27, 2025, 03:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'विराट और रोहित जीतेंगे 2027 वर्ल्ड कप', 'हिटमैन' के कोच ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले- 100 प्रतिशत भरोसा

भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. ये दोनों ही बल्लेबाज मौजूदा समय में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने एक शतक ठोका है. वहीं, विराट कोहली ने एक शतक व एक अर्धशतक जड़ा है. रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 155 रन बनाए थे. वहीं, विराट कोहली ने आंध्र के खिलाफ 131 रन और गुजरात के खिलाफ 77 रन बनाए थे.

'विराट और रोहित जीतेंगे 2027 वर्ल्ड कप'

रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड का मानना है कि ये दोनों खिलाड़ी न सिर्फ 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, बल्कि इसे जीतेंगे भी. दिनेश लाड ने कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखकर 100 प्रतिशत भरोसा है कि दोनों खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे और उनके हाथों में ट्रॉफी होगी. मैं इसकी 100 प्रतिशत गारंटी देता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित और विराट टीम इंडिया के लिए जरूरी

रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते नजर आते हैं. रोहित शर्मा ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पहले वनडे मैच में 8 रन बनाने के बाद अगले दो मुकाबलों में 73 और 121* रन की पारी खेली थी. इसके बाद रोहित ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध नवंबर-दिसबंर में खेली गई घरेलू वनडे सीरीज में 57, 14 और 75 रन बनाए. उनकी इन पारियों की बदौलत भारत ने तीन मुकाबलों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया.

दोनों ही दिग्गजों में रनों की भूख

38 वर्षीय रोहित शर्मा की यह शानदार फॉर्म विजय हजारे ट्रॉफी में भी नजर आई है, जहां उन्होंने 24 दिसंबर को मुंबई की ओर से खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 9 छक्कों और 18 चौकों के साथ 155 रन बनाकर मुंबई को 8 विकेट से शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. दूसरी ओर, 37 वर्षीय विराट कोहली के प्रदर्शन को देखें, तो वह ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पहले दो वनडे में खाता नहीं खोल सके थे, लेकिन अंतिम मुकाबले में उन्होंने 74 रन की नाबाद पारी खेली और रोहित शर्मा के साथ 168 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को 9 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

जबरदस्त फॉर्म में विराट कोहली

इसके बाद विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 135 रन बनाने के बाद अगले मुकाबले में भी शतक (102 रन) लगाया. अंतिम मुकाबले में उन्होंने नाबाद 65 रन की पारी खेलते हुए भारत को निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाई. घरेलू क्रिकेट में कोहली फॉर्म में नजर आए हैं. विराट कोहली ने 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से आंध्र के विरुद्ध 131 रन की पारी खेली. इसके बाद 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रन बनाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

dinesh lad

Trending news

SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा