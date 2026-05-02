T20I में 2 बार 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के...अब कर डाला ये नया करिश्मा...धोनी के 'जबरा फैन' ने रचा इतिहास

Dipendra Singh Airee: नेपाल क्रिकेट टीम के धाकड़ ऑलराउंडर और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 'जबरा फैन' दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. टी20 अंतरराष्ट्रीय में दो बार लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले ऐरी अब वनडे क्रिकेट में भी अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा रहे हैं.
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Dipendra Singh Airee: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. इस धूम के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा कमाल हुआ है. इस कमाल को करने वाला वही बल्लेबाज है, जो टी20 इंटरनेशनल में 2 बार लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगा चुका है. यहां जिस खिलाड़ी की बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि नेपाल क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं, जो इन दिनों अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं.
दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 1 मई को आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के क्वालीफायर में यूएई के खिलाफ शतक ठोका. यह मुकाबला नेपाल और यूएई के बीच कीर्तिपुर में खेला गया. इस मुकाबले में ऐरी नेपाल के लिए वनडे क्रिकेट इतिहास में बल्ले से अनोखी हैट्रिक जड़ने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज बन चुके हैं.दीपेंद्र सिंह ऐरी मुकाबले में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए थे. उन्होंने यूएई के खिलाफ 94 गेंद में 100 रन की पारी खेली. इस पारी में 13 चौके और 1 छक्का था. इस पारी के दम पर ऐरी ने नेपाल के लिए कौन सी अनोखी हैट्रिक पूरी की है, आइए जानते हैं.
दीपेंद्र सिंह ऐरी ने जो नया करिश्मा किया है, वो वनडे क्रिकेट में लगातार तीन मैचों में 50 से ज्यादा रन बनाने का है. वो ऐसा करने वाले पहले नेपाली बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने नेपाल के लिए इसी मैदान पर 75, ओमान के खिलाफ 60 रन की पारी खेलने के बाद अब यूएई के खिलाफ शतक लगाकर इतिहास रचा है.
नेपाल के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दीपेंद्र कप्तान रोहित पौडेल के साथ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं. पौडेल ने 79 मैच में 2 और ऐरी ने 71 मैच में 2 शतक जड़े हैं.
दाएं हाथ के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी का वनडे करियर देखें तो वो अब तक 71 मैचों की 67 पारियों में कुल 1476 रन बना चुके हैं. उनका औसत 24.6 जबकि स्ट्राइक रेट 77.03 रहा है. इस खिलाड़ी के नाम 2 शतक और 7 फिफ्टी दर्ज हैं. गेंद से 45 विकेट भी चटकाए हैं. 18 रन देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. वो नेपाल के लिए बेस्ट ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं.
दीपेंद्र सिंह ऐरी का जन्म 24 जनवरी 2000 को हुआ था. दीपेंद्र सिंह ऐरी अपनी जबरदस्त पावर-हिटिंग और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. वो भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जबरा फैन हैं. एक बार उनसे पूछा गया था कि उनका पसंदीदा कप्तान, पसंदीदा क्रिकेटर और ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन है, तो उन्होंने एमएस धोनी का नाम लिया था.
ये वही दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं, जिनके नाम टी20 फॉर्मेट में एक नहीं बल्कि 2 बार लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. ऐरी ने यह कमाल सबसे पहले मंगोलिया के खिलाफ किया था. 27 सितंबर 2023 को उन्होंने मंगोलिया के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच के एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगा दिए थे. इसके बाद 13 अप्रैल 2024 को कतर के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार फिर लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था. उनका ये रिकॉर्ड टूटना लगभग असंभव माना जाता है.
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