9 गेंद, 8 छक्के, 52 रन... युवराज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ धराशायी, इस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक

Dipendra singh airee fifty in 9 balls: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें हर बॉल काफी महत्वपूर्ण होती है. इसमें कई रिकॉर्ड बनते हैं और अगले ही पल वो टूट भी सकते हैं. हालांकि भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ने में सालों लग गए. दरअसल हम बात कर रहे हैं युवराज के सबसे तेज 50 के रिकॉर्ड की. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:33 PM IST
Dipendra singh shatters yuvraj singh record: क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन सा लगता है. ऐसा ही एक रिकॉर्ड भारत के धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम था, जिन्होंने T-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक (50 रन) बनाए थे. उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था. हालांकि नेपाल के एक युवा खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने इस रिकॉर्ड को सिर्फ 9 गेंदों में बनाकर तोड़ दिया. एशियाड गेम्स 2023 के एक मैच में नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ यह इतिहास रचा, जहां कई और बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने. यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि नेपाली क्रिकेट के लिए दुनिया को चौंका देने वाला एक बड़ा ऐलान था.

दीपेंद्र ऐरी का तूफान और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड
यह ऐतिहासिक मैच चीन के हांग्जो में एशियाड गेम्स 2023 में नेपाल और मंगोलिया के बीच खेला गया था. मंगोलिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग (गेंदबाजी) करने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद मैदान पर नेपाली बल्लेबाजों का ऐसा तूफान आया कि मंगोलियाई टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला.

9 गेंदों में 50 रन
नेपाल की पारी के आखिरी ओवरों में दीपेंद्र सिंह ऐरी बल्लेबाज़ी करने आए. उनका इरादा सिर्फ बड़े-बड़े शॉट खेलने का था और उन्होंने यही किया. दीपेंद्र ने क्रीज पर आते ही हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजना शुरू कर दिया. उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत लगातार छक्के मारने से की. सिर्फ 9 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक (50 रन) पूरा कर लिया.

इस शानदार और तूफानी पारी के साथ ही उन्होंने भारत के महान खिलाड़ी युवराज सिंह के 12 गेंदों में 50 रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. युवराज ने यह रिकॉर्ड 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, जहां उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के भी मारे थे. दीपेंद्र ने इस पारी में कुल 10 गेंदों का सामना किया और 8 छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद रहे.

कुशल मल्ला का सबसे तेज शतक
इसी मैच में एक और नेपाली बल्लेबाज कुशल मल्ला ने भी एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. कुशल मल्ला ने सिर्फ 34 गेंदों में T-20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे तेज शतक (100 रन) जड़ दिया. उन्होंने अपनी धमाकेदार पारी में 12 छक्के और 8 चौके लगाए और कुल 137 रन बनाकर नाबाद रहे.

नेपाल टीम का ऐतिहासिक स्कोर
इन तूफानी पारियों के दम पर नेपाली टीम ने T-20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा टीम स्कोर भी बना दिया. नेपाल ने 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर 314 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. यह T-20 इंटरनेशनल इतिहास में पहली बार था जब किसी टीम ने 300 रन का आंकड़ा पार किया. इस मैच में नेपाल ने मंगोलिया को 273 रनों के बड़े अंतर से हराया. यह जीत सिर्फ मैच नहीं थी, बल्कि नेपाली क्रिकेट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भरा एक सुनहरा दिन था, जिसने उन्हें क्रिकेट के नक्शे पर एक नई पहचान दी है.

