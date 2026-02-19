Advertisement
trendingNow13115138
Hindi Newsक्रिकेटइरफान पठान का मिशन कश्मीर हुआ कामयाब...राजनीति को दफन कर 67 साल बाद रणजी फाइनल में पहुंचा जम्मू-कश्मीर, दुनिया दंग

इरफान पठान का 'मिशन कश्मीर' हुआ कामयाब...राजनीति को दफन कर 67 साल बाद रणजी फाइनल में पहुंचा जम्मू-कश्मीर, दुनिया दंग

जम्मू कश्मीर ने बुधवार को यहां खेले गए सेमीफाइनल के चौथे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए दो बार की पूर्व चैंपियन बंगाल को छह विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. 67 साल के रणजी ट्रॉफी सफर में यह पहला मौका है जब टीम फाइनल में पहुंची है. अब इरफान पठान ने जम्मू और क्शमीर क्रिकेट पर काफी कुछ कहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Irfan pathan
Irfan pathan

जम्मू कश्मीर ने बुधवार को यहां खेले गए सेमीफाइनल के चौथे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए दो बार की पूर्व चैंपियन बंगाल को छह विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. 67 साल के रणजी ट्रॉफी सफर में यह पहला मौका है जब टीम फाइनल में पहुंची है. इस जीत के साथ जम्मू कश्मीर ने घरेलू क्रिकेट में नई इबारत लिख दी.
2018 में जब मैं मेंटर-कम-खिलाड़ी के रूप में जम्मू-कश्मीर गया, तो सबसे पहली बात जिसने मुझे प्रभावित किया, वह थी युवा खिलाड़ियों में उत्कृष्टता हासिल करने की प्रबल इच्छा. वे और अधिक अवसरों के लिए तरस रहे थे. उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनका मार्गदर्शन कर सके. मुझे उस यात्रा में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.

जम्मू कश्मीर के लिए है प्रेरणा
मैं वास्तव में उनकी मानसिकता की तुलना मुंबई के उभरते क्रिकेटरों से करता हूं. अगर आप जोगेश्वरी या अंधेरी से आ रहे हैं, तो आपको किट बैग के साथ लोकल ट्रेन से शहर जाना पड़ता है. दान तक पहुंचने में आपको दो घंटे लगते हैं. आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि जब आपको मौका मिले तो आप पूरी तरह से एकाग्र हों. यही मानसिकता मुंबई क्रिकेट की है. यही भावना जम्मू-कश्मीर को प्रेरित करती है.

कौशल खिलाड़ियों को मौका
एक बड़ा मुद्दा था जिसे तुरंत सुधारने की जरूरत थी. जब मैं पहली बार चयन बैठक में शामिल हुआ तो साफ दिख रहा था कि टीम दो हिस्सों में बंटी हुई है — जम्मू और कश्मीर. हमने तय किया कि मौका सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मिलेगा, चाहे वे किसी भी इलाके से हों. इससे फर्क नहीं पड़ता था कि पूरी टीम इरफान से बने, जम्मू से या कश्मीर से, बस खिलाड़ी काबिल होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

सोच में बिल्कुल खुलापन नहीं
लेकिन बैठक में हालात अलग थे. जम्मू के दो चयनकर्ता सिर्फ जम्मू के खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, जबकि कश्मीर के दो चयनकर्ता केवल कश्मीरी लड़कों पर जोर दे रहे थे. मेरा मानना है कि प्रतिभा किसी भी जिले या राज्य के किसी भी कोने से निकल सकती है, अगर वह आपके राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है. उस माहौल को देखकर मैंने पहली चयन बैठक की सूची ही फाड़ दी, क्योंकि सोच में खुलापन नहीं था.

24 जिले शामिल 
सही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती थी. खिलाड़ियों को मैटिंग पिच से हटाकर टर्फ पिच पर लाना आसान काम नहीं था। जिलों तक रोलर और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाना लंबी प्रक्रिया थी, क्योंकि उस स्तर का ढांचा पहले मौजूद नहीं था. लेकिन खिलाड़ियों की भूख और आगे बढ़ने की चाह ने उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. हमने कोशिश की कि क्रिकेट राज्य के हर जिले तक पहुंचे। दो साल के भीतर करीब 50-60 हजार खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा गया. पूरे राज्य में लीग क्रिकेट शुरू की गई. इसमें 24 जिले शामिल थे, जिनमें लद्दाख भी शामिल रहा.

जम्मू और कश्मीर
एक क्षेत्र ऐसा था जिसे तुरंत ठीक करने की आवश्यकता थी.जब मैं पहली चयन बैठक में गया, तो वहां दो वर्ग थे - जम्मू और कश्मीर. हमने यह सुनिश्चित किया कि केवल प्रतिभाशाली पठान खिलाड़ियों को ही खेलने का मौका मिले. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम पूरी टीम इरफान से, जम्मू से या कश्मीर से बनाते थे. जम्मू के दो चयनकर्ता केवल जम्मू के लड़कों के बारे में बात कर रहे थे. और कश्मीर के दो चयनकर्ता केवल कश्मीरी लड़कों के बारे में बात कर रहे थे. प्रतिभा किसी भी जिले, किसी भी राज्य से आ सकती है, बशर्ते वह आपका राज्य हो. मैंने पहली चयन बैठक की वह शीट फाड़ दी क्योंकि लोग खुले विचारों वाले नहीं थे.

ये भी पढ़ें: 'टेक्निकल नहीं मेंटल...' अभिषेक शर्मा के 3 डक पर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी का चौंकाने वाला खुलासा

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Irfan pathankashmir jammuAaqib nabi

Trending news

जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
Odisha news
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
Pune Stampede
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
Galgotia University
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता