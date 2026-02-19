इरफान पठान का 'मिशन कश्मीर' हुआ कामयाब...राजनीति को दफन कर 67 साल बाद रणजी फाइनल में पहुंचा जम्मू-कश्मीर, दुनिया दंग

जम्मू कश्मीर ने बुधवार को यहां खेले गए सेमीफाइनल के चौथे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए दो बार की पूर्व चैंपियन बंगाल को छह विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. 67 साल के रणजी ट्रॉफी सफर में यह पहला मौका है जब टीम फाइनल में पहुंची है. इस जीत के साथ जम्मू कश्मीर ने घरेलू क्रिकेट में नई इबारत लिख दी.

2018 में जब मैं मेंटर-कम-खिलाड़ी के रूप में जम्मू-कश्मीर गया, तो सबसे पहली बात जिसने मुझे प्रभावित किया, वह थी युवा खिलाड़ियों में उत्कृष्टता हासिल करने की प्रबल इच्छा. वे और अधिक अवसरों के लिए तरस रहे थे. उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनका मार्गदर्शन कर सके. मुझे उस यात्रा में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.

जम्मू कश्मीर के लिए है प्रेरणा

मैं वास्तव में उनकी मानसिकता की तुलना मुंबई के उभरते क्रिकेटरों से करता हूं. अगर आप जोगेश्वरी या अंधेरी से आ रहे हैं, तो आपको किट बैग के साथ लोकल ट्रेन से शहर जाना पड़ता है. दान तक पहुंचने में आपको दो घंटे लगते हैं. आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि जब आपको मौका मिले तो आप पूरी तरह से एकाग्र हों. यही मानसिकता मुंबई क्रिकेट की है. यही भावना जम्मू-कश्मीर को प्रेरित करती है.

कौशल खिलाड़ियों को मौका

एक बड़ा मुद्दा था जिसे तुरंत सुधारने की जरूरत थी. जब मैं पहली बार चयन बैठक में शामिल हुआ तो साफ दिख रहा था कि टीम दो हिस्सों में बंटी हुई है — जम्मू और कश्मीर. हमने तय किया कि मौका सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मिलेगा, चाहे वे किसी भी इलाके से हों. इससे फर्क नहीं पड़ता था कि पूरी टीम इरफान से बने, जम्मू से या कश्मीर से, बस खिलाड़ी काबिल होना चाहिए.

सोच में बिल्कुल खुलापन नहीं

लेकिन बैठक में हालात अलग थे. जम्मू के दो चयनकर्ता सिर्फ जम्मू के खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, जबकि कश्मीर के दो चयनकर्ता केवल कश्मीरी लड़कों पर जोर दे रहे थे. मेरा मानना है कि प्रतिभा किसी भी जिले या राज्य के किसी भी कोने से निकल सकती है, अगर वह आपके राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है. उस माहौल को देखकर मैंने पहली चयन बैठक की सूची ही फाड़ दी, क्योंकि सोच में खुलापन नहीं था.

24 जिले शामिल

सही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती थी. खिलाड़ियों को मैटिंग पिच से हटाकर टर्फ पिच पर लाना आसान काम नहीं था। जिलों तक रोलर और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाना लंबी प्रक्रिया थी, क्योंकि उस स्तर का ढांचा पहले मौजूद नहीं था. लेकिन खिलाड़ियों की भूख और आगे बढ़ने की चाह ने उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. हमने कोशिश की कि क्रिकेट राज्य के हर जिले तक पहुंचे। दो साल के भीतर करीब 50-60 हजार खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा गया. पूरे राज्य में लीग क्रिकेट शुरू की गई. इसमें 24 जिले शामिल थे, जिनमें लद्दाख भी शामिल रहा.

जम्मू और कश्मीर

