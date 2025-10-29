ये कौन सी नई लीग है? 4000 खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर से कनेक्शन

Dream League of India: भारत में 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत हुई थी. उसके बाद से लगातार अन्य खेलों में भी लीग का आयोजन होने लगा है. यहां तक कि दुनिया भर में अब क्रिकेट के ही दर्जनों लीग चल रहे हैं. आईपीएल देने वाला भारत भी इससे अलग नहीं है.
Trending Photos
Dream League of India: भारत में 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत हुई थी. उसके बाद से लगातार अन्य खेलों में भी लीग का आयोजन होने लगा है. यहां तक कि दुनिया भर में अब क्रिकेट के ही दर्जनों लीग चल रहे हैं. आईपीएल देने वाला भारत भी इससे अलग नहीं है. यहां कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग, फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग और बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलों में भी लीग की शुरुआत ने खेलों को काफी आगे बढ़ाया है. अब तो टेनिस बॉल में भी कई लीग आयोजित हो रहे हैं. उसी क्रम में एक नई शुरुआत हुई है.
दिल्ली में इस लीग के लिए ट्रायल का आयोजन
टेनिस बॉल को लेकर एक ड्रीम लीग ऑफ इंडिया होने वाली है. इसमें भारत के छोटो-छोटे शहरों के खिलाड़ी नजर आएंगे. इसके लिए पूरे देश में चयन प्रक्रिया चल रही है. दिल्ली में भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है. 25 से 27 अक्टूबर तक चले तीन दिवसीय ट्रायल्स में 4,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया. लीग से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिचेल मार्श जुड़े हुए हैं और वह इसके कमिश्नर हैं. उनके मार्गदर्शन में ट्रायल्स सोमवार को एक शानदार नोट पर समाप्त हुए. इसमें जूनियर (13−18 वर्ष) और सीनियर (18 वर्ष और उससे अधिक) दोनों श्रेणियों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया.
कैंसर सर्वाइवर भी मैदान में उतरे
प्रतिभागियों में कैंसर सर्वाइवर, डॉक्टर, भारतीय सेना और दिल्ली पुलिस के सदस्य शामिल थे. ट्रायल्स के बारे में बात करते हुए सोनू सूद ने कहा, ''क्रिकेट के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ आते देखना अविश्वसनीय है. यह लीग सिर्फ खेल के बारे में नहीं है. यह प्रतिभा को एक मंच देने और साहस, जुनून और दृढ़ता का जश्न मनाने के बारे में है.''
ये भी पढ़ें: धोनी-कोहली की परंपरा... अब सूर्या के कंधों पर भार, कहीं ऑस्ट्रेलिया में टूट न जाए टीम इंडिया का ये दमदार रिकॉर्ड
पूर्व क्रिकेटर की देखरेख में ट्रायल
ट्रायल्स की देखरेख पूर्व क्रिकेटर और DLI के सह-संस्थापक चेतन्य नंदा ने की. उन्होंने सभी प्रतिभागियों के लिए सहज समन्वय, निष्पक्ष मूल्यांकन और एक उत्साहजनक वातावरण सुनिश्चित किया. DLI चयन समिति ने अब उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जो आकलन के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे.