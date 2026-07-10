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DNA: बंद कमरों का तनाव मिटाती है 'स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी', जानिए PM MODI ने क्रिकेट को कैसे बनाया कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार?

Sports Diplomacy DNA Analysis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे पर पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर 'स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी' का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के मशहूर 'बिग बैश लीग' (BBL) का पहला मैच इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से बाहर भारत (चेन्नई) में खेला जाएगा. नीचे डिटेल में समझिए...

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 10, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:18 PM IST
DNA: बंद कमरों का तनाव मिटाती है 'स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी', जानिए PM MODI ने क्रिकेट को कैसे बनाया कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार?
Image Credit: dna analysis of sports diplomacy Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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