DNA: बंद कमरों का तनाव मिटाती है 'स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी', जानिए PM MODI ने क्रिकेट को कैसे बनाया कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार?

Sports Diplomacy DNA Analysis: DNA मित्रों, यूरोप में खेल के नाम पर दंगा हो रहा है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल दोनों देशों को जोड़ रहा है. भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में क्रिकेट को कूटनीति का हथियार बनाया. पीएम के ऑस्ट्रेलिया दौरे में रक्षा, शिक्षा, ग्रीन एनर्जी और व्यापार से जुड़ी बड़ी डील्स के बीच क्रिकेट वाली यह कूटनीति क्या है, इसका पूरा विश्लेषण नीचे दिया गया है.
9 जुलाई को जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, तो उनके भाषणों और मुलाकातों में एक शब्द बार-बार गूंजा. क्रिकेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड गए. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से मिले. शेन वॉर्न स्टैंड में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई. इसके बाद सर डॉन ब्रैडमैन की प्रतिमा के सामने दोनों नेताओं का फोटो सेशन हुआ. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया, जिससे दोनों देशों के क्रिकेट फैंस गदगद हो गए.
DNA मित्रों, BBL यानी बिग बैश लीग. IPL की तर्ज पर खेला जाने वाला ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा टी-20 लीग है. BBL का कोई भी मैच आज तक ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं खेला गया है, लेकिन इस सीजन का पहला मैच चेन्नई में खेला जाना एक बड़ी बात है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों देशों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है. बल्कि इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है. क्रिकेट दोनों देशों को एक सूत्र में बांधने वाली एक डोर है. जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया 1947 से जुड़े हुए हैं.
1947 में आजादी मिलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अपने पहले विदेशी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया गई थी. लाला अमरनाथ की अगुवाई में टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी. उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के कप्तान सर डॉन ब्रैडमैन थे. यह सीरीज भारत 4-0 से हार गया था. लेकिन इस दौरे ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट और कूटनीतिक रिश्तों की वह नींव रखी थी. जो वक्त के साथ मजबूत होती गई.
कूटनीति में जब राजनेता बंद कमरों में टेबल के आमने-सामने बैठते हैं, तो अक्सर तनाव होता है, लेकिन जब वही नेता खेल के मैदान में मिलते हैं, तो माहौल की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है.
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला ने कहा था कि 'खेलों में दुनिया को बदलने की ताकत है. इसमें लोगों को प्रेरित करने और उन्हें एकजुट करने की वह शक्ति है, जो शायद ही किसी और चीज़ में है.'
खेल की ताकत इतनी है कि इतिहास में कई बार जब-जब दो देशों के बीच कूटनीतिक दरवाजे बंद हो गए. तब-तब खेलों ने ही इन दरवाजों को खोलने का काम किया है.
1970 के दशक की शुरुआत तक अमेरिका और चीन के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी. रिश्ते बेहद तल्ख थे. लेकिन 1971 में जापान में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई. वहां से चीन ने अमेरिकी टेबल टेनिस टीम को बीजिंग आने का न्योता दिया. खिलाड़ियों का यह दौरा इतना सफल रहा कि इसके तुरंत बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन का ऐतिहासिक दौरा किया और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बहाल हो गए.
स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की ताकत इतनी है कि इसने दो कट्टर दुश्मन देशों, दक्षिण और उत्तर कोरिया को एक झंडे के नीचे ला दिया था. 2018 में दक्षिण कोरिया में हुए विंटर ओलंपिक्स के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ी एक ही झंडे के नीचे मार्च करते हुए मैदान में आए थे. इस एक घटना ने उस वक्त दोनों देशों के बीच युद्ध के तनाव को टाल दिया था और पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया था.
DNA मित्रों, खेल वह भाषा है, जिसे दुनिया का हर नागरिक समझता है. पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इसी भाषा का इस्तेमाल किया. इस कूटनीति ने यह साबित कर दिया कि 21वीं सदी की कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में फाइलें साइन करने का नाम नहीं है. बल्कि यह जनता को जनता से जोड़ने का काम है.
भारत की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है और न्यूजीलैंड में भी. पीएम मोदी आज न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं. और वहां भी एक स्पोर्ट्स इवेंट में उन्हें भाग लेना है. खेल को कूटनीति का जरिया बनाकर भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से अपने संबंध मजबूत कर रहा है.