IND vs PAK: क्या भूल गए पहलगाम? ऐसी क्या मजबूरी, जो पाकिस्तान से मैच खेलना बना जरूरी

India vs Pakistan Asia Cup: पाकिस्तान भारत में हिंसा फैलाने के लिए आतंकी भेज रहा है और हम उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं. अब से 48 घंटे बाद भारत से 2200 किलोमीटर दूर यूएई में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक मैदान में होगी. एकसाथ क्रिकेट खेलेगी. पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होगी.

क्या पाकिस्तान के साथ हमें खेलना चाहिए?

हमारा सवाल है- क्या एशिया कप में पाकिस्तान से मैच का बायकॉट होना चाहिए? आप अपने जवाब हमें ZEE NEWS के सोशल मीडिया ऐप पर जाकर दे सकते हैं. हमारा हैशटैग है #PakSeMatKheloIndia मित्रों, हमारा स्टैंड क्लियर है. हम चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों के खून बहाए..उसके साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए. हमारा मानना है, कि भारत को एशिया कप खेलना चाहिए..लेकिन पाकिस्तान से होने वाले मैच का बायकॉट करना चाहिए. अभी भी मैच शुरू होने में 48 घंटे बचे हुए हैं. और फैसला भारतीय क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट को करना है. क्योंकि देश की भावना यही है, कि जिसने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा..उसके साथ मैच खेलना..पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ल्ड लीजेंड्स मैच में रद्द हुआ था मैच

मित्रों याद किजिए महज दो महीने पहले 20 जुलाई को इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड लीजेंड्स लीग का मुकाबला होना था. तब भी देश की भावना यही थी की भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए. DNA में हमने देश की भावना को मंच दिया था. हमने देश के लीजेंड्स को बताया था कि देश चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेंले. लीजेंड्स ने देश की भावना का सम्मान करते हुए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था. आज भी देश की भावना यही है कि जो पाकिस्तान हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की साजिश रचता है उसके साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए. देश की भावना यही है की खून और खेल साथ-साथ नहीं चल सकता है. पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार करनेवाली लीजेंड्स की उस टीम में हरभजन सिंह भी थे. उन्होंने उस समय भी सबसे पहले ये फैसला लिया था कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे. और आज भी हरभजन यही कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए.

प्लेयर्स को करना चाहिए इनकार

सवाल यही है कि जब पहलगाम में पर्यटकों की बर्बर हत्या से नाराज देश की भावना का सम्मान करते हुए वर्ल्ड लीजेंड्स लीग में भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान का बहिष्कार कर सकते हैं तो UAE में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं. अगर WCL का मैच रद्द हो सकता है तो क्यों नहीं हमारे खिलाड़ी और BCCI एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है.यानी आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई आज भी जारी है.

भारत के एयर स्पेस बंद

भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद है. फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का दरवाजा क्यों खोला गया है. आज भी पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरह बंद है. फिर क्रिकेट के नाम पर खेल का व्यापार क्यों हो रहा है. आज भी पाकिस्तान के कलाकार भारत में बैन हैं. फिर हमारे क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैदान पर हाथ क्यों मिलाएंगे. भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा बंद कर दिया है. फिर हमारे खिलाड़ी क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. क्यों हाथ मिला रहे हैं.

सूर्या ने मिलाया था हाथ

इसी एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी के मुखिया मोहसिन नकवी से मिलाया. ये वही मोहसिन नकवी है जो शहबाज की सरकार में गृह मंत्री है और जिसने भारत को परमाणु अटैक की धमकी दी थी. आज देश अपने स्टार क्रिकेटर्स से यही सवाल पूछ रहा है कि जब पाकिस्तान नहीं बदला. आतंक पर उसकी नीति नहीं बदली तो हम क्यों बदल रहे हैं. क्या देश की भावना का सम्मान करते हुए BCCI और हमारे खिलाड़ियों को फिर अपने फैसले पर सोचना नहीं चाहिए. वो भी तब जब पाकिस्तानी क्रिकेट का मुनीर शाहीद अफरीदी भारत के क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों पर भड़काऊ बयान दे रहा है.

Zee News (@ZeeNews) September 12, 2025

शाहिद अफरीदी की सोच जहरीली

आपने सुना, पाकिस्तानी क्रिकेट के मुनीर शाहिद अफरीदी की सोच कितनी जहरीली है. पाकिस्तान में आतंकियों के समर्थन में रैली निकालनेवाला अफरीदी कह रहा है कि भारत में क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को धमकाते हैं. मुनीर का वैचारिक गुलाम अफरीदी भारतीय खिलाड़ियों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है. मुनीर के शागिर्द शाहीद अफरीदी को हालांकि भारत के क्रिकेट फैंस उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं. क्रिकेटर शिखर धवन के पैरोडी अकाउंट से एक क्रिकेट फैन ने जो पोस्ट किया है उसमे देश की भावना झलकती है. इस फैन ने शिखर धवन की फोटो लगाकर लिखा कि मेरा एक कुत्ता बॉर्डर के उस पार भी है. यहां जो भी लिखा और कहा गया है वो शाहिद अफरीदी के लिए ही है. यानी सोशल मीडिया पर अफरीदी को सीधे-सीधे कुत्ता कहकर संबोधित किया गया है.

इसी पैरोडी अकाउंट से एक फोटो और पोस्ट की गई है. इसमें अफरीदी शिखर धवन के सामने कटोरा लिए बैठा हुआ है. यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वर्ल्ड लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार करनेवाले खिलाड़ियों में शिखर धवन भी शामिल थे. भारत को लेकर सिर्फ शाहीद अफरीदी की सोच में ही जहर नहीं भरा है. पूरा पाकिस्तान उसी जहरीली सोच के समंदर में डूबा है. पाकिस्तानियों की सांस में आतंकी साजिश और खून में हिंसक भारत विरोधी भावना भरी है. हम जो कह रहे हैं उसपर आपको भी यकीन होगा.अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं उसे गौर से पढ़िएगा. सोचिए..पाकिस्तानियों के DNA में भारत को लेकर कितना जहर भरा हुआ है. और फिर भी हमारे खिलाड़ी उनकी जहरीली जुबान और पहलगाम के जख्मों को भूलकर पाकिस्तान से हाथ मिलाते हैं.

हम भूल रहे पहलगाम पीड़ितों का दर्द

पहलगाम पीड़ितों के दर्द को भूलकर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है. खेल के नाम पर आम आदमी की भावना को भूलकर यूएई में मैच की तैयारी हो रही है. लेकिन हमारी उदारता पर पाकिस्तानी क्या सोचते है अपने सुना. पाकिस्तानी यही मौका तलाश रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और फिर वो आतंक का खंजर हमारे दिल में उतार देंगे.

इसलिए आज भारत के क्रिकेटर्स को चाहिए की वो देश की भावना के साथ खड़ें हो. वो दिखाएं की खेल से पहले राष्ट्रधर्म है . क्योंकि आज हम सद्भाव दिखाते हुए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे और कल पाकिस्तान फिर आतंकी भेजेगा. फिर पहलगाम जैसी बर्बर साजिश रचेगा. इसलिए जैसे वर्ल्ड लीजेंड्स लीग में भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था वैसे ही एशिया कप में भी टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देना चाहिए. भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट खेले देश को इसपर आपत्ति नहीं है, बस जनभावना यही है कि भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेंले. पाकिस्तान से साथ मैच नहीं खेलकर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल भी कर सकते हैं. क्योंकि भारत-पाकिस्तान मैच सबसे ज्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट मैच होता है. इस मैच से होनेवाली आय का करीब 30% हिस्सा पीसीबी को जाता है.

PCB को करना चाहिए कंगाल

2023 में श्रीलंका में हुए एशिया कप से पीसीबी को करीब 100 करोड़ रुपए की आय हुई थी. अगर हम पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दें तो पीसीबी का कंगाल होना तय है. लेकिन BCCI अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला दे रही है. बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ICC टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. कोई द्वीपक्षीय सीरीज नहीं हो रही है. UAE में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से पहले देश में सियासी क्रिकेट भी शुरू हो गई है. कुछ लोगों को चूल्हे पर आंच दिखी और उन्होंने सियासी रोटी सेंकनी शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश शुरू हो गई. आम आदमी की भावना को सम्मान देने के बेहद महीन अंदाज में राजनीतिक हित साधने की कोशिश शुरू हो गई

नेताओं को समझना चाहिए की ये मुद्दा सियासत का नहीं है. ये हैशटैग ट्रेंड करा कर राजनीतिक माइलेज लेने का विषय नहीं है. ये देश की भावना से जुड़ा मुद्दा है. इसलिए इस मुद्दे पर पार्टी की हदबंदी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए. ये समय पार्टी वाली राजनीति के दायरे से बाहर निकलकर देश के आम आदमी की भावना के साथ खड़े रहने का है. और देश की भावना यही है कि हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए.