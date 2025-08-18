टी20 क्रिकेट में गदर काटने वाले सूर्यकुमार खाते हैं नॉनवेज? यहां जानें फिटनेस का असली राज

टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले सूर्याकुमार यादव अपने आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं. उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. टी20 क्रिकेट में वे भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं. सूर्या कई बार अजीबो-गरीब शॉट्स खेलकर सबको हैरान कर देते हैं. क्रिकेट जगत में उनके सफल करियर के पीछे न केवल मेहनत है बल्कि एक बेहतर डाइट प्लान भी शामिल है.

क्या है सूर्या की डाइट?

भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्या कुमार नॉनवेज खाने के बेहद शौकीन हैं. उनकी डाइट में अंडा, मछली, चिकन के साथ-साथ प्रोटीन से भरपूर फूड्स शामिल रहते हैं. वे चावल और भारी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों से दूरी बनाकर रखते हैं. यही नहीं रोटियों के लिए सूर्या खास तरह के आटे और बीज का इस्तेमाल करते हैं.

हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से भरपूर खाने का सेवन

एक इंटरव्यू के दौरान सूर्या ने कहा था कि उन्हें चिकन खाना बेहद पसंद है. वे बॉडी में प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए रोजाना एक नियमित मात्रा में चिकन खाते हैं. एक अन्य इंटरव्यू के दौरान भारतीय कप्तान की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया की सूर्या अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, ओमेगा 3 वाले फूड्स होते हैं. सूर्या डेयरी प्रोडक्ट में मिलने वाले फाइबर से भरपूर कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स का सेवन जमकर करते हैं.

एशिया कप में बिखेरेंगे जलवा

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार एशिया कप की तैयारी में जोरों-शोरों से लगे हुए हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से 2025 से यूएई में होगी. भारतीय टीम खिताब जीतकर 9वीं बार इतिहास रचना चाहेगी. टीम इंडिया की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है.

