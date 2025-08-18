टी20 क्रिकेट में गदर काटने वाले सूर्यकुमार खाते हैं नॉनवेज? यहां जानें फिटनेस का असली राज
Advertisement
trendingNow12885732
Hindi Newsक्रिकेट

टी20 क्रिकेट में गदर काटने वाले सूर्यकुमार खाते हैं नॉनवेज? यहां जानें फिटनेस का असली राज

सूर्या कई बार अजीबो-गरीब शॉट्स खेलकर सबको हैरान कर देते हैं. क्रिकेट जगत में उनके सफल करियर के पीछे न केवल मेहनत है बल्कि एक बेहतर डाइट प्लान भी शामिल है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले सूर्याकुमार यादव अपने आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं. उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. टी20 क्रिकेट में वे भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं. सूर्या कई बार अजीबो-गरीब शॉट्स खेलकर सबको हैरान कर देते हैं. क्रिकेट जगत में उनके सफल करियर के पीछे न केवल मेहनत है बल्कि एक बेहतर डाइट प्लान भी शामिल है. 

क्या है सूर्या की डाइट?

भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्या कुमार नॉनवेज खाने के बेहद शौकीन हैं. उनकी डाइट में अंडा, मछली, चिकन के साथ-साथ प्रोटीन से भरपूर फूड्स शामिल रहते हैं. वे चावल और भारी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों से दूरी बनाकर रखते हैं. यही नहीं रोटियों के लिए सूर्या खास तरह के आटे और बीज का इस्तेमाल करते हैं.

हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से भरपूर खाने का सेवन

एक इंटरव्यू के दौरान सूर्या ने कहा था कि उन्हें चिकन खाना बेहद पसंद है. वे बॉडी में प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए रोजाना एक नियमित मात्रा में चिकन खाते हैं. एक अन्य इंटरव्यू के दौरान भारतीय कप्तान की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया की सूर्या अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, ओमेगा 3 वाले फूड्स होते हैं. सूर्या डेयरी प्रोडक्ट में मिलने वाले फाइबर से भरपूर कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स का सेवन जमकर करते हैं.

एशिया कप में बिखेरेंगे जलवा

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार एशिया कप की तैयारी में जोरों-शोरों से लगे हुए हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से 2025 से यूएई में होगी. भारतीय टीम खिताब जीतकर 9वीं बार इतिहास रचना चाहेगी. टीम इंडिया की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है.

ये भी पढ़ें: शुभमन गिल या हरमनप्रीत कौर...कौन कप्तान सबसे ज्यादा अमीर? यहां जाने इनकी नेट वर्थ

 

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Do Suryakumar Yadav eats non veg

Trending news

INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
;