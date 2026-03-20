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Hindi Newsक्रिकेटकहीं एक्स्ट्रा बाउंस का कहर, तो कहीं फिरकी का फरेब.. 3 मैदान हैं बल्लेबाजों के कब्रिस्तान, 2000+ डक बने कड़वा सच

कहीं एक्स्ट्रा बाउंस का कहर, तो कहीं फिरकी का फरेब.. 3 मैदान हैं बल्लेबाजों के 'कब्रिस्तान', 2000+ डक बने कड़वा सच

Cricket Records: क्रिकेट के इतिहास में बल्लेबाजों, गेंदबाजों और फील्डर्स के रिकॉर्ड के अक्सर चर्चे होते हैं. लेकिन आज हम उन हॉरर मैदानों के रिकॉर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां क्रिकेट के बड़े-बड़े सूरमा कांप जाते हैं. वो तीन मैदान जहां कुल 2000+ डक आउट हो चुके हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:03 AM IST
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MCG (X)
MCG (X)

Cricket Records: क्रिकेट इतिहास में कई बड़े-बड़े सूरमाओं के नाम रिकॉर्ड के पन्नों में दर्ज हैं, किसी को क्रिकेट का किंग तो कोई क्रिकेट का डॉन रहा. लेकिन जब क्रिकेट की पिच का मिजाज बिगड़ा तो अच्छे-अच्छे धुरंधरों के पैर लड़खड़ा गए. आज हम बल्लेबाज या किसी गेंदबाज नहीं बल्कि ऐसे 3 हॉरर मैदानों से आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं जिन्हें हम बल्लेबाजों का कब्रिस्तान कहें तो भी गलत नहीं होगा. तीनों मैदानों पर कुल मिलाकर 2000+ डक आउट देखने को मिले हैं. 

शतक ठोकना बड़ा सम्मान

ये वो मैदान हैं जहां अगर कोई बल्लेबाज शतक ठोकता है तो वह स्पेशल सम्मान होता है, लेकिन इससे पहले खाता खोलना इन मैदानों पर पहली जंग होती है. मॉडर्न क्रिकेट के फैब-4 उठाएं तो केन विलियम्सन, विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गजों के लिए भी इन मैदानों पर खेलना चैलेंजिंग है. किसी मैदान पर स्विंग और एक्स्ट्रा बाउंस का कहर है तो किसी मैदान पर फिरकी का फरेब देखने को मिलता है.

1. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG)

पहला नाम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का है, यूं तो ये स्टेडियम अपनी दर्शकों की क्षमता के लिए जाना जाता है लेकिन बल्लेबाजों का कब्रिस्तान भी है. जब मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस जैसे खूंखार पेसर्स इस मैदान पर एक्शन में आते हैं तो एक्स्ट्रा बाउंस, बड़ी बाउंड्री और सुबह की नमी बल्लेबाजों की दुश्मन बनती है. यही वजह है कि इस मैदान पर 290 इंटरनेशनल मैचों में 745 बल्लेबाज डक आउट हो चुके हैं. 

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2. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG)

दूसरे नंबर पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है जहां फिरकी के फरेब का जाल देखने को मिलता है. इस मैदान पर 295 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं जिसमें 725 बल्लेबाजों का ‘डक’ (0) पर आउट हो चुके हैं. यह साबित करता है कि सिडनी पर बल्लेबाजों का देर तक टिकना कितना चैलेंजिंग है.

ये भी पढे़ं.. IPL: टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले धुरंधर...विराट कोहली से आगे 7 दिग्गज

3. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड

तीसरा नाम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का है जहां शतक ठोकना बड़ा सम्मान है और बल्लेबाज का नाम भी मैदान पर लगी लिस्ट में दर्ज हो जाता है. पहली जंग इस मैदान पर भी खाता खोलने की रहती है. यहां गेंदबाजों को गजब की स्विंग मिलती है और बल्लेबाजों के लिए पेसर्स काल साबित होते हैं. 230 मैचों में 667 बल्लेबाज इस मैदान पर डक आउट हो चुके हैं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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