Advertisement
trendingNow13045530
Hindi Newsक्रिकेटबारिश-तूफान या Fog ही नहीं.. इन अजीबोगरीब कारणों से रद्द हो चुका मैच, हैरान कर देगी ये वजह

बारिश-तूफान या Fog ही नहीं.. इन अजीबोगरीब कारणों से रद्द हो चुका मैच, हैरान कर देगी ये वजह

Cricket Strange Story: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में कोहरे के कारण रद्द हो गया. अंपायरों ने छह बार मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन मुकाबला नहीं हो पाया. इसके बाद चर्चा होने लगी कि कोहरे जैसे अन्य क्या-क्या अजीब कारण रहे हैं, जिससे मैच पूरा नहीं हो पाया है या मुकाबला कुछ देर के लिए भी बाधित हुआ है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 18, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बारिश-तूफान या Fog ही नहीं.. इन अजीबोगरीब कारणों से रद्द हो चुका मैच, हैरान कर देगी ये वजह

Cricket Strange Story: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में कोहरे के कारण रद्द हो गया. अंपायरों ने बुधवार (17 दिसंबर) को छह बार मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन मुकाबला नहीं हो पाया. इसके बाद चर्चा होने लगी कि कोहरे जैसे अन्य क्या-क्या अजीब कारण रहे हैं, जिससे मैच पूरा नहीं हो पाया है या मुकाबला कुछ देर के लिए भी बाधित हुआ है. हम ऐसे कुछ अजीबोगरीब वाकयों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...

सूरज की रोशनी ने डाला था खलल

वैसे तो कोहरा कम ही होता है, लेकिन सूरज की रोशनी भी कभी-कभी रुकावट डालती है. 2019 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक वनडे के दौरान सूरज की तेज चमक के कारण खेल रोक दिया गया था. चमक इतनी ज्यादा थी कि बल्लेबाजों को आसमान से गेंद पकड़ने में मुश्किल हो रही थी, जिससे अंपायरों को लगभग आधे घंटे के लिए मैच रोकना पड़ा, जब तक कि हालात फिर से खेलने लायक नहीं हो गए. यह एक याद दिलाने वाली बात थी कि साफ आसमान भी खेल के खिलाफ़ काम कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा? सिक्स मारने में है एक्सपर्ट

पिच पर कार की एंट्री

डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कई अजीब रुकावटें आई हैं. 2017 में पालम एयर फोर्स ग्राउंड पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी मैच में दर्शकों ने सिक्योरिटी में एक अजीब चूक देखी, जब एक आदमी अपनी कार सीधे पिच पर ले आया. इस अचानक हुई घुसपैठ की वजह से अधिकारियों को खेल रोकना पड़ा, जिसके बाद सिक्योरिटी वालों ने बीच-बचाव किया और पक्का किया कि खिलाड़ियों के खेलने के लिए मैदान सुरक्षित है.

मैदान पर आ गईं मधुमक्खियां

2017 में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच एक वनडे मैच के दौरान एक और हैरान करने वाली घटना हुई, जब बिना किसी वॉर्निंग के हजारों मधुमक्खियां मैदान पर आ गईं. माहौल तब और खराब हो गया जब खिलाड़ी और अंपायर डंक से बचने के लिए जमीन पर लेट गए. आउटफील्ड पर पूरी तरह कब्जा हो जाने के बाद मैच को तब तक रोकना पड़ा जब तक मधुमक्खियां चली नहीं गईं और हालात नॉर्मल नहीं हो गए.

ये भी पढ़ें: कोहरे के कारण रद्द हुआ टी20 मैच तो निशाने पर आया BCCI, भविष्य में हुआ ऐसा तो बोर्ड करेगा ये काम

फायर अलार्म के कारण मैच में देरी

शायद सबसे अनजाने में हुई मजेदार रुकावट उसी साल ऑस्ट्रेलिया के घरेलू सर्किट में आई. स्टेडियम में फायर अलार्म बजने के बाद एक मैच में देरी हुई, जिससे स्टेडियम खाली कराना पड़ा. बाद में पता चला कि इसकी वजह ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन का डगआउट में टोस्ट जलाना था. हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल के कारण तुरंत एक्शन लेना पड़ा, जिससे खेल फिर से शुरू होने में काफी देरी हुई.

कोहरे के कारण पहली बार मैच रद्द

लखनऊ में भारत-साउथ अफ्रीका मैच तीन घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद अधिकारियों ने कोहरे के कारण मैच को रद्द घोषित कर दिया गया. प्लेयर्स की सेफ्टी एक चिंता बन गई और मैच रद्द कर दिया गया. टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कोहरे की वजह से कोई मैच रद्द हुआ.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा