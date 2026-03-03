टीम इंडिया की 5 कमजोरियां.. नहीं सुधारी तो बन जाएंगी इंग्लैंड का हथियार, सेमीफाइनल का काउंटडाउन शुरू

IND vs ENG T20 World Cup 2026 Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. सभी की नजरें दूसरे सेमीफाइनल पर होंगी जिसमें टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टक्कर होगी. इससे पहले हम आपको टीम इंडिया की वो कमियां बता देते हैं जिसका इंग्लैंड फायदा उठा सकता है.
IND vs ENG Semi Final: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन टीम इंडिया की कुछ कमियां जगजाहिर हैं. हर मुकाबले में टीम इंडिया की ये कमियां झलकती आई हैं और इनके चलते ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मैच में एक करारी हार भी मिली. लेकिन अब दौर सेमीफाइनल का है और 5 मार्च को सूर्या एंड कंपनी की टक्कर मजबूत इंग्लैंड से है. ऐसे में अगर ये कमियां नहीं सुधारी गईं तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड इसका पूरा फायदा उठाती दिख सकती है. इंग्लिश टीम टूर्नामेंट में 7 मैच में 6 जीत दर्ज की हैं. अब ये कमियां कौन सी हैं हम आपको एक-एक करके बताते हैं.
टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमी ओपनिंग पार्टनरशिप बन चुकी है. टूर्नामेंट में पहले अभिषेक और ईशान के बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय ओपनिंग नजर आई, लेकिन इसका तोड़ विरोधियों ने ऑफ स्पिन के रूप में निकाल लिया. संजू सैमसन की एंट्री हुई फिर भी पॉवरप्ले में विकेट गिरता दिखा. ओपनिंग पार्टनरशिप से पूरे टूर्नामेंट में अभी तक टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली है.
टीम इंडिया की दूसरी कमजोरी पॉवरप्ले में विकेट गिरना है. पॉवरप्ले में कभी एक तो कभी 3 तक विकेट गिरते नजर आए हैं. अगर सेमीफाइनल में यही हाल रहा तो इंग्लैंड दबाव बनाकर टीम को बैकफुट पर ढकेल सकता है. ऐसे में पॉवरप्ले में अच्छी शुरुआत ही टीम इंडिया को आगे ले जा सकती है.
इसके अलावा खराब फील्डिंग में सवालिया निशान है. टीम इंडिया की फील्डिंग इस टूर्नामेंट में बेहद खराब देखने को मिली है. अगर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में एक्स्ट्रा रन दिए तो भारी नुकसान हो सकता है. अभी तक इस टूर्नामेंट में अब तक 13 कैच भारतीय टीम छोड़ चुकी है और ये सबसे ज्यादा हैं. सूर्या एंड कंपनी की कैचिंग दक्षता 71.7% है, जो सुपर 8 टीमों में सबसे खराब है.
अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की फॉर्म भी किसी वीकनेस से कम नहीं है. अभी तक 6 मैच में अभिषेक और सूर्या के बल्ले से महज एक फिफ्टी निकली है. दोनों के जल्दी आउट होने से मिडिल ऑर्डर पर डबल प्रेशर देखने को मिलता है. अभिषेक शर्मा पिछले मैच में महज 15 रन बनाकर आउट हो गए थे. शुरुआत में वह तीन बार लगातार डक होने के चलते चर्चाओं में थे.
बॉलिंग में भी कमी देखने को मिली है. जसप्रीत बुमराह पर टीम अधिकतर निर्भर आई. लीग स्टेज में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने लीग स्टेज में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन सुपर-8 में उनके आंकड़े खराब हो गए हैं. अर्शदीप सिंह शुरू में स्विंग से बल्लेबाजों को मात देते हैं लेकिन डेथ ओवर्स में बेहद खर्चीले हैं. हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे की गेंदबाजी में भी निरंतरता नहीं दिखी है.