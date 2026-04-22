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Hindi Newsक्रिकेटनहीं मिट रहा विराट का ये दाग... कोहली का शतक ही बन गया धब्बा, क्या आपको पता है ये शर्मनाक रिकॉर्ड?

नहीं मिट रहा विराट का ये दाग... कोहली का शतक ही बन गया धब्बा, क्या आपको पता है ये शर्मनाक रिकॉर्ड?

Shameful Cricket Record: आईपीएल 2026 में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं तो कई टूट रहे हैं. लेकिन विराट कोहली के नाम के आगे से एक दाग मिटने का नाम नहीं ले रहा है. साल 2024 में विराट कोहली के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जो उनके आगे से हटने का नाम नहीं ले रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:45 AM IST
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Virat Kohli (X)
Virat Kohli (X)

Shameful Cricket Record: आईपीएल 2026 में हर दिन रिकॉर्डतोड़ पारियां देखने को मिल रही हैं. कभी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं तो कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं. लेकिन विराट कोहली के नाम के आगे लगा शर्मनाक रिकॉर्ड का टैग हटने का नाम नहीं ले रहा है. कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो विराट कोहली के आगे से इस शर्मनाक रिकॉर्ड का टैग हटा दे. कोहली ने 2024 में ऐसा शतक ठोका था जो उनके आईपीएल करियर पर धब्बा डाल गया.

विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा शतक

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने के रिकॉर्ड की बात करें तो ये विराट कोहली के नाम है. विराट कोहली ने आईपीएल करियर में अब तक 8 शतक ठोक चुके हैं. इन 8 शतकों में एक शतक ऐसा भी है, जिसे विराट कोहली याद नहीं करना चाहेंगे. विराट कोहली ने 2024 में अपनी टीम के लिए मुश्किल समय में सेंचुरी ठोकी थी और उन्होंने मनीष पांडे के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी की थी. 

क्यों ये शतक बन गया दाग? 

अब सवाल है कि विराट कोहली का ये शतक आखिर धब्बा क्यों बन गया तो आपको बता दें ये शतक आईपीएल इतिहास का सबसे धीमा शतक साबित हुआ. विराट कोहली ने 67 गेंद में सेंचुरी ठोकी थी, इतनी ही गेंदो में मनीष पांडे ने आईपीएल 2009 में शतक जमाया था. विराट कोहली अगर एक गेंद और लेट होते तो आईपीएल इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज साबित होते. 

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इस सीजन शानदार फॉर्म

इस सीजन की बात करें तो विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं. वह इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में चौथे स्थान पर काबिज हैं. उन्होंने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी की बदौलत 247 रन ठोक दिए हैं. वहीं, आरसीबी की टीम एक बार फिर ट्रॉफी बचाने की फिराक में है और प्वाइंट्स टेबल में टॉप-4 में कब्जा जमा रखा है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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