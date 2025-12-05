बुमराह कैसे बने 'यॉर्कर किंग'? बचपन की आदत आज बनी बल्लेबाजों का काल, दिलचस्प है कहानी

Jasprit Bumrah Birthday: जसप्रीत बुमराह 6 दिसंबर को अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं. बुमराह टीम इंडिया के वो ब्रह्मास्त्र हैं जिसका खौफ दुनियाभर की टीमों में है. तेज रफ्तार गेंदबाजी, अनूठे एक्शन और सटीक यॉर्कर से इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन ने उन्हें खास बनाया है. लेकिन क्या आपको पता है कि बुमराह यॉर्कर के किंग आखिर बने कैसे. इसे जानने के लिए हमें उनके बचपन के क्रिकेट में जाना होगा. हम आपको बताते हैं कि बुमराह के बचपन की एक आदत आज कैसे बल्लेबाजों का काल बन चुकी है.

मां-बहन ने रखा ध्यान

बुमराह को कपिल देव के बाद भारत का सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज माना जाता है, जिसने स्पिन-प्रधान भारतीय गेंदबाजी परिदृश्य में अपनी तेज रफ्तार से गहरी छाप छोड़ी. 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में जन्मे जसप्रीत बुमराह जब महज 7 साल के थे, तो सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद मां दलजीत कौर ने जसप्रीत के साथ उनकी बहन को पाला-पोसा. जब से उन्होंने होश संभाला और क्रिकेट समझा तो उस वक्त वसीम अकरम और वकार यूनुस से प्रेरित थे.

बुमराह कैसे बने यॉर्कर किंग?

अब सवाल है कि आखिर कैसे मूड के मुताबिक बुमराह सटीक यॉर्कर फेंककर बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेर देते हैं. बुमराह यॉर्कर स्पेशलिस्ट बचपन से ही थे. घर में शोर न हो, इसके लिए जसप्रीत घर के अंदर दीवार और फर्श के जोड़ पर गेंद फेंका करते थे. लगातार इसी अभ्यास के चलते उन्हें गेंद को सटीक ब्लॉकहोल में डालने की आदत पड़ गई.

साल 2013 में जसप्रीत बुमराह को आईपीएल खेलने का मौका मिला. हालांकि, अपने पहले आईपीएल सीजन में बुमराह सिर्फ 2 ही मैच खेल सके, जिसमें कुल 3 विकेट हासिल किए.

2016 में वनडे-टी20 डेब्यू

आईपीएल डेब्यू के करीब 3 साल बाद, बुमराह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी डेब्यू किया. बुमराह ने जनवरी 2016 में वनडे और टी-20 करियर की शुरुआत की. यह दोनों ही फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए थे. बुमराह ने अपनी गति और यॉर्कर गेंदबाजी से मेजबान टीम के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए सुर्खियां बटोरी. जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टेस्ट मैच के दौरान अपनी गहरी छाप छोड़ी है. उन्होंने 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मुकाबलों में 13.06 की औसत के साथ 32 विकेट निकाले थे. इसी के साथ उन्होंने बिशन सिंह बेदी (31 विकेट) और कपिल देव (25 विकेट) जैसे महानतम खिलाड़ियों का भी रिकॉर्ड तोड़ा.

बुमराह के सबसे तेज 200 विकेट

जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मुकाबलों में 200 विकेट हासिल करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज हैं. भारतीयों में सिर्फ स्पिनर्स ही बुमराह से आगे हैं. रवींद्र जडेजा ने 44 मैच, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 37 मैचों में यह कारनामा किया है. जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में 52 मैच खेले, जिसमें 19.79 की औसत के साथ 234 विकेट हासिल किए. इस दौरान उन्होंने 16 मौकों पर फाइव-विकेट-हॉल लिया. कपिल देव के प्रदर्शन को देखें, तो इस दिग्गज कप्तान ने भारत की तरफ से 131 टेस्ट मुकाबलों में 29.64 की औसत के साथ 434 विकेट हासिल किए.