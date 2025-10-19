Advertisement
3 महीने और 3 घंटे रोज... बॉडीबिल्डर की तरह रोहित की ट्रेनिंग, क्या आपको पता है कैसे कम कर लिया 11 KG वजन

Rohit Sharma: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में बल्ले से फ्लॉप दिखे. लेकिन उनकी फिटनेस देख हर कोई दंग था. उनके फिट लुक पर चर्चा हुई और सवाल उठा कि आखिर रोहित ने ये किया कैसे. हिटमैन के जिगरी अभिषेक नायर ने रोहित की ट्रेनिंग का खुलासा किया.

 

Oct 19, 2025, 06:30 PM IST
Rohit Sharma: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में बल्ले से फ्लॉप दिखे. लेकिन उनकी फिटनेस देख हर कोई दंग था. उनके फिट लुक पर चर्चा हुई और सवाल उठा कि आखिर रोहित ने ये किया कैसे. हिटमैन के जिगरी अभिषेक नायर ने रोहित की ट्रेनिंग का खुलासा किया. नायर के साथ हिटमैन ने तीन महीने की सख्त ट्रेनिंग की, जिसमें 11 किलो वजन कम किया. यह सब 2027 वर्ल्ड कप में खेलने के सपने के लिए. नायर ने बताया कि रोहित ने बॉडीबिल्डर की तरह ट्रेनिंग की और लेकिन वडापाव जैसे फेवरेट स्नैक्स से परहेज किया.

एयरपोर्ट पर वायरल हुई थी फोटो

वजन घटाने का भूत रोहित पर एयरपोर्ट से सवार हुआ जब उनकी एक फोटो वायरल हुई. जिसमें रोहित काफी मोटे दिख रहे थे. रोहित का ट्रांसफॉर्मेशन IPL के बाद ब्रिटेन की फैमिली वेकेशन से शुरू हुआ. नायर ने कहा कि रोहित सोशल मीडिया पर अपनी इमेज को लेकर सेंसिटिव हैं. पहले भी 2011 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद एक अखबार की फोटो ने उन्हें फिट होने के लिए प्रेरित किया था. लक्ष्य 10 किलो वजन कम करने का था, लेकिन तीन महीने की लगातार मेहनत से 11 किलो कम हो गया.

प्रैक्टिस में खुश थे रोहित

रोहित ने प्रैक्टिस में कहा, 'भाई, मैं तो उड़ रहा हूं.' नायर बोले, 'मैंने सोचा था 10 किलो मुश्किल होगा, लेकिन रोहित की डेडिकेशन ने सब संभव कर दिया.' ट्रेनिंग तीन महीने चली, रोज तीन घंटे, हफ्ते में छह दिन. पहले पांच से आठ हफ्ते बॉडीबिल्डिंग स्टाइल में हल्के वेट्स से हाई रेप्स. हर मसल ग्रुप के लिए 700-800 रेपिटिशन. जैसे चेस्ट और ट्राइसेप्स के लिए 800 रेप्स, जो डेढ़ घंटे लगते. सेशन के अंत में 15-20 मिनट क्रॉसफिट.

ये भी पढ़ें.. IND vs AUS: अक्टूबर टीम इंडिया के लिए अनलकी... 3 बार टूटी जीत की चैन, आंकड़े दे रहे गवाही

कार्डिया पर कम फोकस

नायर ने बताया, 'ट्रेनिंग बॉडीबिल्डर की तरह थी, लेकिन ज्यादा कार्डियो नहीं. यह इंटेंसिटी देखकर टीम इंडिया के स्ट्रेंथ कोच एड्रियन ले रू भी हैरान हो गए. तीन घंटे रोज, तीन महीन यह कमिटमेंट कम ही लोग दिखाते हैं.' ट्रेनिंग के साथ डाइट स्ट्रिक्ट थी. रोहित ने अपनी फेवरेट चीजें वडापाव और दूसरे स्नैक्स छोड़ दीं. नायर ने जोर दिया कि जिम के तीन घंटे उतने महत्वपूर्ण नहीं जितना बाकी 21 घंटे.  रोहित ने घर जाकर इंडल्ज न करने का वादा किया. वडापाव न खाना उनके लिए बड़ा चैलेंज था. यही कमिटमेंट ने वजन कम किया. उन्होंने यह सब वर्ल्ड कप 2027 में फिट रहने के लिए किया. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

Rohit Sharma

