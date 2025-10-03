Advertisement
Video: क्या है केएल राहुल के नए सेलिब्रेशन का राज? अथिया शेट्टी ने 5 शब्दों में यूं लुटाया प्यार

KL Rahul New Celebration: भारत के दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में शानदार शतक लगाया. यह सैकड़ा उनके लिए भावनाओं भरा रहा. उन्होंने 9 साल के बाद होमग्राउंड पर कोई शतक लगाया. पिछली बार 2016 में वह तीन अंकों तक पहुंच पाए थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:04 PM IST
KL Rahul New Celebration: भारत के दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में शानदार शतक लगाया. यह सैकड़ा उनके लिए भावनाओं भरा रहा. उन्होंने 9 साल के बाद होमग्राउंड पर कोई शतक लगाया. पिछली बार 2016 में वह तीन अंकों तक पहुंच पाए थे. राहुल के नाम टेस्ट क्रिकेट में अब 11 सेंचुरी हो चुकी है और इनमें से 9 विदेश में आए हैं. भारतीय ओपनर ने इस खास पल का स्पेशल जश्न भी मनाया.

राहुल का नया सेलिब्रेशन

यह मील का पत्थर राहुल के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत महत्व रखता है. राहुल ने पिछली बार 2016 में भारत में शतक बनाया था. वह भी चेन्नई टेस्ट में जिसे करुण नायर के तिहरे शतक के लिए याद किया जाता है. इस बार उनके जश्न में एक और कहानी भी थी. अपना बल्ला उठाने और अपने हेलमेट पर भारतीय बैज चूमने के बाद उन्होंने एक छू लेने वाला नया इशारा जोड़ा. राहुल ने अपनी उंगलियों को अपने मुंह में रखा.

ये भी पढ़ें: 47 साल में पहली बार... शुभमन गिल ने किया सुनील गावस्कर जैसा काम, सौरव गांगुली-विराट कोहली और रोहित शर्मा भी रहे फेल

बेटी को किया समर्पित

राहुल का यह सेलिब्रेशन उनकी छोटी बेटी एवाराह के लिए एक विशेष समर्पण था. एवाराह का जन्म इस साल मार्च में हुआ था. राहुल की वाइफ अथिया शेट्टी ने इंस्टाग्राम स्टोरी में 5 शब्दों में इस जश्न की कहानी साफ कर दी. भारतीय ओपन के जश्न को शेयर करते हुए अथिया शेट्टी ने इमोजी के साथ लिखा, ''उनके सर्वश्रेष्ठ के लिए सर्वश्रेष्ठ (The best for his best). अथिया के इस छोटे लेकिन इमोशनल मैसेज ने उस क्षण की भावना को कैद कर लिया.

 

fallback

 

ये भी पढ़ें: 3211 दिन का सूखा समाप्त... आखिरकार राहुल ने भारत में ठोका सैकड़ा, अजीब रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज हो गया नाम

2023 में हुई थी शादी

राहुल और अथिया ने जनवरी 2023 में शादी की थी. दोनों ने अपने निजी पलों को निजी रखा है, लेकिन पिता बनने के बाद राहुल का प्यार फैमिली के लिए सामने आ ही गया. वह 197 गेंदों पर 100 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में राहुल ने 12 चौके लगाए. जोमेल वॉरिकन की गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने उनका कैच लिया. वह अपने शतक को एक बड़ी पारी में नहीं बदल पाए, लेकिन राहुल की पारी ने पहले ही भारत को नियंत्रण की स्थिति में ला दिया था.

