51, 55*, 87*... ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाला भारत का वो महान खिलाड़ी, जिसने 3 मैचों में मचाई तबाही

India vs Australia ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज जारी है. पर्थ में बारिश से प्रभावित पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की और उसे सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई. अब टीम इंडिया को 23 और 25 अक्टूबर को आखिरी दो मैचों में उसे हर हाल में जीत हासिल करनी होगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 20, 2025, 09:08 AM IST
2016 में पहली बार हुई थी वनडे सीरीज

2016 में टीम इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर कोई वनडे सीरीज खेली थी. तब 5 मैचों में भारत सिर्फ एक ही मैच जीत पाया था. ऑस्ट्रेलिया ने उसे 4-1 से अपने नाम कर लिया था. इसके बाद 2019 में 3 मैचों में विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम 2-1 से जीती थी. 2020 में जब तीसरी बार वहां दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की और 2-1  से उसे अपने नाम कर लिया.

प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड की कहानी

क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पिछली बार वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार प्लेयर के बारे में सोचेंगे, लेकिन इन दिग्गजों ने इस अवॉर्ड को नहीं जीता है. इस अवॉर्ड को पिछली बार जीतने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी हैं. उन्होंने 2019 के दौरे पर कमाल का प्रदर्शन किया और कंगारू टीम के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की थी.

धोनी ने कराई वापसी

सिडनी में खेले गए पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 5 विकेट पर 288 रन बनाए. टीम इंडिया जवाब में 9 विकेट पर 254 रन ही बना सकी. ऑस्ट्रेलिया ने 34 रन से मैच को जीत लिया. रोहित शर्मा की 133 और महेंद्र सिंह धोनी की 51 रनों की पारी बेकार चली गई थी. इसके बाद एडिलेड में भारत ने वापसी की. ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 298 रनों का स्कोर बनाया. भारत ने 49.2 ओवरों में 4 विकेट पर 299 रन बनाकर मैच को जीत लिया. विराट कोहली ने 112 गेंदों पर 104 बनाए. महेंद्र सिंह धोनी ने 54 गेंदों पर नाबाद 55 बनाकर मैच को फिनिश किया. उन्होंने दो छक्के लगाए थे. इस तरह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई.

आखिरी मैच में भी चला धोनी का बल्ला

सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच मेलबर्न में खेला गया. एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 230 रनों पर सिमट गई. युजवेंद्र चहल ने 6 विकेट लिए थे.  भारत ने 49.2 ओवरों में 3 विकेट पर 234 रन बनाकर मैच को जीत लिया. भारत के लिए धोनी ने 114 गेंदों पर नाबाद 87, केदार जाधव ने 57 गेंदों पर नाबाद 61 और कप्तान विराट कोहली ने 46 रन बनाए थे. धोनी ने इस तरह तीन मैचों में 193 रन बनाए. वह भारत के लिए सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने रोहित शर्मा (185) और विराट कोहली (153) को पीछे छोड़ा था. वह प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने में सफल रहे थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

India vs Australia

