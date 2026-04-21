IPL में सबसे ज्यादा बार पंजा... 18 साल में सिर्फ 4 गेंदबाज कर पाए ये कारनामा, 2026 का फ्लॉप बॉलर भी शामिल

IPL Records: आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां गेंदबाजों के लिए बड़ा चैलेंज होता है. इस लीग में बल्लेबाज के तूफानी अंदाज से निपटना गेंदबाजों के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता है. ऐसे में गेंदबाजों के लिए 5 विकेट के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन हम आपको ऐसे ही गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल की पारी में सबसे ज्यादा बार पंजा खोलने का रिकॉर्ड बनाया है.
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IPL Records: आईपीएल गेंदबाजों के लिए बुरे सपने जैसा साबित होता है. चुनिंदा गेंदबाज ही होते हैं जो बल्लेबाजों के तूफानी अंदाज से निपटने में कामयाब होते हैं. चौकों-छक्कों के विस्फोट के बीच गेंदबाजों के लिए 5 विकेट के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन हम आपको ऐसे ही गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल की पारी में सबसे ज्यादा बार पंजा खोलने का रिकॉर्ड बनाया है. आईपीएल का आगाज हुए 18 साल हो चुके हैं और 19वां सीजन चल रहा है, महज 4 गेंदबाज ही ऐसे हुए हैं, जिन्होंने एक पारी 5 विकेट लेने का कारनामा 2 बार पंजा खोला है.
लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी है, जो जेम्स फॉकनर हैं. उनका करियर 2011 से लेकर 2017 तक रहा. 60 मैच के करियर में उनके नाम 59 विकेट झटके हैं. उन्होंने 2 बार अपने करियर में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. उनका इनिंग बेस्ट 16 रन देकर 5 विकेट का है. जेम्स फॉकनर गुजरात लॉयंस, किंग्स इलेवन पंजाब, पुणे वॉरियर्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना योगदान दिया था.
भारत के जयदेव उनादकट भी 2 बार आईपीएल में 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. उन्होंने अभी तक 116 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 114 विकेट दर्ज हैं. अभी तक 8 टीमों के लिए खेल चुके हैं. उनका बेस्ट 25 रन देकर पांच विकेट लेने का है. आईपीएल 2026 में उनादकट अभी तक 4 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए हैं.
लिस्ट में तीसरा नाम जसप्रीत बुमराह का है जो 2 बार एक पारी में पांच विकेट ले चुके हैं. लेकिन बुमराह आईपीएल 2026 में फीके नजर आए. 5 मैच में बुमराह का खाता ही नहीं खुला, छठे मैच में उन्होंने अपना पहला विकेट झटका. हालांकि, अगर एक बार बुमराह 5 विकेट ले लेते हैं तो ऐसे पहले गेंदबाज बन जाएंगे जिसने आईपीएल इतिहास में एक पारी में 3 बार पंजा खोलने का कारनामा किया हो.
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इस लिस्ट में स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार का नाम भी शामिल है. भुवी 2011 से आईपीएल खेल रहे हैं और आईपीएल में 200+ विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. उन्होंने अभी तक 196 मैच खेले हैं जिसमें 208 विकेट दर्ज हैं. भुवी ने 2 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. आईपीएल 2026 में भुवी जोरदार फॉर्म में हैं, उन्होंने अभी तक 6 मैच में 10 विकेट झटके हैं.