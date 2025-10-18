Advertisement
trendingNow12967084
Hindi Newsक्रिकेट

गिल के पास पहला और आखिरी मौका... ODI इतिहास में सिर्फ सचिन ने किया ये कारनामा, 29 साल से पड़ा सूखा

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कुछ ही घंटों में दोनों टीमें एक-दूसरे को मैदान में टक्कर देने उतरेंगी. इस मुकाबले में टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का गोल्डन चांस होगा. 29 साल से जिस रिकॉर्ड पर सूखा पड़ा है क्या गिल इसे खत्म कर पाएंगे?

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कुछ ही घंटों में दोनों टीमें एक-दूसरे को मैदान में टक्कर देने उतरेंगी. इस मुकाबले में टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का गोल्डन चांस होगा. 29 साल से जिस रिकॉर्ड पर सूखा पड़ा है क्या गिल इसे खत्म कर पाएंगे? एशिया कप 2025 में गिल शानदार टच में दिखे थे. अगर गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में शतक ठोकते हैं तो बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लेंगे. 

सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने किया ये कारनामा

भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे भारतीय वनडे कप्तान हुए जिन्होंने कैप्टेंसी डेब्यू पर ही शतक ठोका था. इसके बाद एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तान बने लेकिन ये कारनामा दोहराने में कामयाब नहीं हुए थे. अब टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल के पास ये उपलब्धि हासिल करने का मौका है. अगर वह 19 अक्टूबर को सेंचुरी जमाते हैं तो ये कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

29 साल से सूखा

सचिन तेंदुलकर ने साल 1996 में श्रीलंका के खिलाफ पहली बार वनडे में कप्तानी की थी. उन्होंने इस मैच में ही 110 रन की पारी खेली थी. इससे पहले वनडे कैप्टेंसी डेब्यू में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड अजीत वाडेकर के नाम था जिन्होंने 67 रन ठोके थे.

ये भी पढे़ं.. दीवाली से पहले रिंकू सिंह का धूम-धड़ाका, ठोका ताबड़तोड़ शतक, टेस्ट डेब्यू के लिए भरी हुंकार

इस लिस्ट में भी जुड़ सकते हैं गिल

अजीत वाडेकर के अलावा भी ऐसे तीन भारतीय दिग्गज हैं जो वनडे कैप्टेंसी डेब्यू में फिफ्टी जड़ने में कामयाब हुए हैं. अगर गिल अर्धशतक ठोकते हैं तो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं. रवि शास्त्री, शिखर धवन और अजय जडेजा ने वनडे कैप्टेंसी डेब्यू में अर्धशतकीय पारी खेली थी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?