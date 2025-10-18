गिल के पास पहला और आखिरी मौका... ODI इतिहास में सिर्फ सचिन ने किया ये कारनामा, 29 साल से पड़ा सूखा

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कुछ ही घंटों में दोनों टीमें एक-दूसरे को मैदान में टक्कर देने उतरेंगी. इस मुकाबले में टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का गोल्डन चांस होगा. 29 साल से जिस रिकॉर्ड पर सूखा पड़ा है क्या गिल इसे खत्म कर पाएंगे? एशिया कप 2025 में गिल शानदार टच में दिखे थे. अगर गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में शतक ठोकते हैं तो बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लेंगे.

सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने किया ये कारनामा

भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे भारतीय वनडे कप्तान हुए जिन्होंने कैप्टेंसी डेब्यू पर ही शतक ठोका था. इसके बाद एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तान बने लेकिन ये कारनामा दोहराने में कामयाब नहीं हुए थे. अब टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल के पास ये उपलब्धि हासिल करने का मौका है. अगर वह 19 अक्टूबर को सेंचुरी जमाते हैं तो ये कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

29 साल से सूखा

सचिन तेंदुलकर ने साल 1996 में श्रीलंका के खिलाफ पहली बार वनडे में कप्तानी की थी. उन्होंने इस मैच में ही 110 रन की पारी खेली थी. इससे पहले वनडे कैप्टेंसी डेब्यू में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड अजीत वाडेकर के नाम था जिन्होंने 67 रन ठोके थे.

ये भी पढे़ं.. दीवाली से पहले रिंकू सिंह का धूम-धड़ाका, ठोका ताबड़तोड़ शतक, टेस्ट डेब्यू के लिए भरी हुंकार

इस लिस्ट में भी जुड़ सकते हैं गिल

अजीत वाडेकर के अलावा भी ऐसे तीन भारतीय दिग्गज हैं जो वनडे कैप्टेंसी डेब्यू में फिफ्टी जड़ने में कामयाब हुए हैं. अगर गिल अर्धशतक ठोकते हैं तो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं. रवि शास्त्री, शिखर धवन और अजय जडेजा ने वनडे कैप्टेंसी डेब्यू में अर्धशतकीय पारी खेली थी.