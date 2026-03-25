IPL इतिहास के 2 ऐसे कप्तान, जो बिना टी20 इंटरनेशनल खेले बने चैंपियन, एक के परिवार को मिलेंगे 450 करोड़

Indian Premier League: आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. तीन दिन बाद बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट की महफिल सजेगी. ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. पिछले साल RCB ने 17 सालों का सूखा खत्म कर पहली बार खिताब अपने नाम किया था. रजत पाटीदार की कप्तानी में स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की सालों से चल रही तमन्ना पूरी हुई थी.

आईपीएल के इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको उन दो खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने देश के लिए एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच खेले बिना अपनी टीम को खिताब जिताया है. दिलचस्प बात ये है कि इसमें से एक खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर थे, वहीं दूसरा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए तरस रहा है.

आईपीएल के पहले सीजन में शेन वॉर्न का कमाल

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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने आईपीएल के पहले सीजन में ही बड़ा कारनामा किया था. IPL 2008 में वो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बने थे. उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था. हैरानी की बात ये है कि उस समय शेन वॉर्न के पास टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल खेलने का तो ढेर सारा अनुभव था, लेकिन उन्होंने एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था.

रजत पाटीदार की कप्तानी में चमकी RCB की किस्मत

17 सालों तक ट्रॉफी के लिए तड़पने के बाद आखिरकार पिछले साल RCB और विराट कोहली के तमाम फैंस की मुराद पूरी हुई. रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बनी. हालांकि, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रजत पाटीदार ने अभी तक भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किया है. पाटीदार ने टेस्ट और ODI में डेब्यू कर लिया है, लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में देश के लिए खेलने की ख्वाहिश अभी भी अधूरी है.

शेन वॉर्न के परिवार को मिलेंगे 450 करोड़

क्या आपको पता है कि आईपीएल 2008 के विनिंग कप्तान शेन वॉर्न के परिवार को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 450 करोड़ रुपये मिलने वाली है. वार्न को 2008 में एक आइकन खिलाड़ी के रूप में चुना गया था. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर ने तब फ्रेंचाइजी से चार वर्षों में केवल 9 करोड़ रुपये की सैलरी ली थी. हालांकि, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ बड़ी डील की थी, जिसका फायदा अब उनके परिवार को मिलेगा.

शेन वॉर्न ने ने टीम के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत उन्हें फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 0.75% हिस्सेदारी प्राप्त होती थी. दिग्गज क्रिकेटर ने 2008 से 2011 तक खेला, इसलिए आरआर में उनकी 3% हिस्सेदारी थी. 24 मार्च को यह पुष्टि हुई कि सोमानी ने वॉलमार्ट के उत्तराधिकारी रॉब वाल्टन और फोर्ड समर्थित हैम्प परिवार के साथ मिलकर 1.63 अरब डॉलर (लगभग 15,290 करोड़ रुपये) के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत वे बीसीसीआई की मंजूरी के अधीन राजस्थान रॉयल्स पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेंगे.

3% हिस्सेदारी से अब लगा जैकपॉट

शेन वॉर्न ने 18 साल पहले जो मास्टरस्ट्रोक खेला था, उसके कारण उनके परिवार के हाथ बड़ा खजाना लगा है. 1.63 बिलियन डॉलर की नई वैल्यूएशन के हिसाब से शेन वॉर्न के परिवार के पास मौजूद 3% हिस्सेदारी की कीमत अब 450 से 460 करोड़ रुपये के बीच है. बता दें 'स्पिन के जादूगर' कहे जाने वाले शेन वॉर्न का 2022 में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया.

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