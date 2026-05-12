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Hindi Newsक्रिकेट199 शतक, 60,000 से ज्यादा रन...दुनिया के इस बेरहम बल्लेबाज की मार नहीं भूलेंगे गेंदबाज, डॉन ब्रैडमैन-सचिन जैसे दिग्गज आसपास भी नहीं

199 शतक, 60,000 से ज्यादा रन...दुनिया के इस बेरहम बल्लेबाज की मार नहीं भूलेंगे गेंदबाज, डॉन ब्रैडमैन-सचिन जैसे दिग्गज आसपास भी नहीं

199 Centuries Record: क्रिकेट आंकड़ों का खेल है. आंकड़े ही खिलाड़ी को महान बनाते हैं. जिसके आंकड़े जितने बड़े, उतना बड़ा क्रिकेटर. यहां हम आपको उस महान बल्लेबाज के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपने करियर में 60,000 से ज्यादा रन बनाए, 199 शतक लगाए और करीब 40 साल तक क्रिकेट की दुनिया पर राज किया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 12, 2026, 03:29 PM IST
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199 शतक का महारिकॉर्ड, फोटो क्रेडिट- AI
199 शतक का महारिकॉर्ड, फोटो क्रेडिट- AI

199 Centuries Record: क्रिकेट की दुनिया में कई दिग्गज आए. कुछ हमेशा के लिए अमर हो गए तो कुछ गुमनाम हो गए. जब भी क्रिकेट रिकॉर्ड्स की बात होती है, तो हमारे जेहन में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या डॉन ब्रैडमैन का नाम आता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा 'महानतम' नाम दर्ज है, जिसके आंकड़े सुनकर आज के दौर के दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं. हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के महान बल्लेबाज सर जैक हॉब्स (Sir Jack Hobbs) की.

जैक हॉब्स ने क्रिकेट के मैदान पर जो 'अंगद का पैर' जमाया, उसे आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज हिला नहीं सका है. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों और शतकों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया, जो शायद अगले 100 साल तक भी नहीं टूटेगा.

61,760 रन बनाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं जैक हॉब्स

हॉब्स ने 24 अप्रैल 1905 को अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने पूरे करियर में 61,760 रन बनाए. वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 60 हजार रनों के जादुई आंकड़े तक पहुंच सके हैं. उन्होंने अपने करियर में 199 शतक जड़े. वह महज एक कदम से 200 शतकों का आंकड़ा छूने से चूक गए, लेकिन 199 का यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है. यह रिकॉर्ड कभी ना टूटने वाला कीर्तिमान माना जाता है.

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46 साल की उम्र में लगाया था टेस्ट शतक

1882 में जन्मे जैक हॉब्स ने 1905 में डेब्यू किया और 1934 तक (लगभग 52 साल की उम्र तक) क्रिकेट के मैदान पर सक्रिय रहे. हॉब्स ने इंग्लैंड के लिए 61 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 56.94 की शानदार औसत से 5410 रन बनाए. उनके नाम टेस्ट में 15 शतक दर्ज हैं.

खास बात यह है कि उनका औसत टेस्ट और फर्स्ट क्लास दोनों में 50 से ऊपर का रहा, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है. हॉब्स ने 46 साल की उम्र में टेस्ट शतक जड़ा था, जो आज भी टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक उम्र में शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

सचिन-ब्रैडमैन काफी पीछे

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 25,396 फर्स्ट क्लास रन बनाए, जबकि महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने 28,067 रन बनाए थे. ये दोनों ही जैक हॉब्स के आसपास भी नहीं हैं. इनके और हॉब्स के बीच 30,000 से ज्यादा रनों का फासला है, जो बताता है कि हॉब्स से बड़ा बल्लेबाज इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें:  अजूबा: 6, 6, 6, 6, 6, 6... एक ओवर में 39 रन, बेरहम बल्लेबाज का करिश्माई रिकॉर्ड, ये मार कभी नहीं भूलेगा गेंदबाज

फर्स्ट क्लास आंकड़े
मैच 834
रन 61,760
औसत 50.70
शतक 199
अर्धशतक 273
सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 316 रन
नॉट आउट 107 बार
विकेट 108
कैच 342

ये भी पढ़ें:  एक मैच में 4 शतक और 1747 रन, गेंदबाजों की बेहरमी से हो गई थी धुलाई, महान खिलाड़ी ने लिया था संन्यास

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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