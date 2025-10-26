Advertisement
टेस्ट, T20I और ODI... रोहित-विराट की गैरमौजूदगी से कितना घाटा? आंकड़ों से समझें गंभीर के युग का गणित

2024 और जुलाई का महीना था जब गौतम गंभीर को सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया में बतौर हेड कोच का कार्यभार सौंपा गया. इंडियन टीम में उथल-पुथल हुई और तेजी से बदलती टीम को सभी ने देखा. रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी उलटी गिनती शुरू हो गई. अब आईए हम आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि आखिर भारत को रोहित-विराट की गैरमौजूदगी कितनी खलती है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 26, 2025, 06:51 PM IST
2024 और जुलाई का महीना था जब गौतम गंभीर को सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया में बतौर हेड कोच का कार्यभार सौंपा गया. इंडियन टीम में उथल-पुथल हुई और तेजी से बदलती टीम को सभी ने देखा. रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी उलटी गिनती शुरू हो गई. टेस्ट और टी20 से दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब वनडे में 2027 वर्ल्ड कप तक टिकना बड़ा चैलेंज है. अब आईए हम आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि आखिर भारत को रोहित-विराट की गैरमौजूदगी कितनी खलती है. 

14 हार कितनी जीत?

गौतम गंभीर की लीडरशिप में टीम के आंकड़े देखें तो 53 मैचों में अभी तक भारत ने 36 जीत दर्ज की हैं जबकि 14 हार टीम इंडिया को नसीब हुई. इसमें एक टाई और दो ड्रॉ भी शामिल हैं. जीत का प्रतिशत देखें तो यह कुल मिलाकर 67.9% निकलकर आता है. जब इन दोनों की गैरमौजूदगी के बिना टीम इंडिया को उतरती है तो सभी की धड़कनें तेज होती हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं.

रोहित-विराट की गैरमौजूदगी में कैसा हाल?

जब कोहली और रोहित टीम में थे तो भारत ने 24 में से 12 मैच जीते यानि जीत का प्रतिशत 50 रहा. लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में भी टीम इंडिया की गरज देखने को मिली. भारतीय युवा टीम ने दोनों दिग्गजों के बिना 29 में से 24 मैच अपने नाम किए हैं जो 83% की सफलता दर है. ये आंकड़े एक आसान बदलाव के दौर का संकेत देते हैं. 

फॉर्मेट के हिसाब से कैसा हाल?

टेस्ट में, गंभीर की लीडरशिप वाली टीम इंडिया लड़खड़ाई है. यहां भारत को 17 मैच में से महज 7 जीत नसीब हुई हैं. 8 मैच में भारत को हार मिली जबकि 2 ड्रॉ रहे. पहले 10 टेस्ट में कोहली और रोहित के साथ भारत सिर्फ 3 जीत हासिल कर पाया, जबकि 6 हार मिलीं जो बदलाव के दौर से गुजर रही टीम के लिए एक मामूली नतीजा है. वनडे में, नतीजे अधिक स्थिर रहे हैं. भारत ने 14 में से 9 मैच जीते, 4 हारे और 1 टाई रहा. यह वह दौर था जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई, जिसमें कोहली और रोहित दोनों ने अहम भूमिका निभाई थी.

टी20 में गहरा असर

T20I में गंभीर का असर सबसे अधिक देखने को मिला है. टीम इंडिया ने 22 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में से 20 में जीत दर्ज की है. इसमें दो सुपर ओवर जीत भी शामिल हैं और यह सब कोहली या रोहित की गैरमौजूदगी में हुआ. उनके नेतृत्व में, भारत ने युवा टीम के साथ एशिया कप भी जीता. इस तरह गंभीर के शुरुआती कार्यकाल से एक साफ ट्रेंड दिखता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यकुमार की कप्तानी वाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में कैसा प्रदर्शन करती है.

