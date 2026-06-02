Advertisement
trendingNow13235573
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में इस खिलाड़ी को 15 रन बनाने के लिए मिले 13 करोड़ रुपये, वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

IPL 2026 में इस खिलाड़ी को 15 रन बनाने के लिए मिले 13 करोड़ रुपये, वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

IPL 2026 अब खत्म हो चुका है और दुनियाभर के सभी क्रिकेटर्स अपने-अपने देशों के लिए आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की तैयारियों में जुट गए हैं. IPL 2026 में एक क्रिकेटर ऐसा भी रहा है, जिसे पूरे सीजन में सिर्फ 15 रन बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये मिले हैं. यह क्रिकेटर वनडे में तिहरा शतक भी ठोक चुका है. बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरीन रिकॉर्ड के बावजूद इस क्रिकेटर को IPL 2026 सीजन में केवल दो मैच ही खेलने को मिले हैं. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 02, 2026, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 में इस खिलाड़ी को 15 रन बनाने के लिए मिले 13 करोड़ रुपये, वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

IPL 2026 अब खत्म हो चुका है और दुनियाभर के सभी क्रिकेटर्स अपने-अपने देशों के लिए आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की तैयारियों में जुट गए हैं. IPL 2026 में एक क्रिकेटर ऐसा भी रहा है, जिसे पूरे सीजन में सिर्फ 15 रन बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये मिले हैं. यह क्रिकेटर वनडे में तिहरा शतक भी ठोक चुका है. बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरीन रिकॉर्ड के बावजूद इस क्रिकेटर को IPL 2026 सीजन में केवल दो मैच ही खेलने को मिले हैं. आइए जानते हैं, कौन है ये क्रिकेटर-

15 रन बनाने के लिए मिले 13 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने इंग्लैंड के विस्फोटक ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 13 करोड़ रुपये की रकम में खरीदा था. लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने IPL 2026 सीजन के केवल 2 ही मैचों में खेलने का मौका दिया. लियाम लिविंगस्टोन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इन दो मैचों में कुल 15 रन ही बना पाए हैं. लियाम लिविंगस्टोन को इन दो मैचों में गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिला है. लियाम लिविंगस्टोन को इस तरह पूरे सीजन में सिर्फ 15 रन बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये मिले हैं. बता दें कि लियाम लिविंगस्टोन IPL 2025 का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम का भी हिस्सा थे.

कौन है ये क्रिकेटर?

लियाम लिविंगस्टोन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हैं. लियाम लिविंगस्टोन दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. इसके अलावा वह जरूरत पड़ने पर घातक ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के लिए अभी तक 39 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 31.07 की औसत से 932 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने 60 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 25.13 की औसत से 955 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच भी खेला है जिसमें उन्होंने 16 रन बनाए हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने 51 IPL मैचों में 25.38 की औसत से 1066 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन वनडे इंटरनेशनल में 25 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 33 विकेट और आईपीएल में 13 विकेट हासिल कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

लियाम लिविंगस्टोन ने एक बार एक वनडे मैच में 138 गेंदों पर 350 रन की पारी खेलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया था. लियाम लिविंगस्टोन ने यह तिहरा शतक साल 2015 में रॉयल लंदन नेशनल क्लब चैम्पियनशिप में काल्डी के खिलाफ बनाया था. लियाम लिविंगस्टोन ने क्लब नैन्टविच के लिए बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की थी. खूंखार बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने अपनी पारी में 34 चौके और 27 छक्के जड़ डाले. लियाम लिविंगस्टोन के तिहरे शतक की बदौलत उनके क्लब नैन्टविच ने काल्डी के खिलाफ रॉयल लंदन नेशनल क्लब चैंपियनशिप के मैच के दौरान 45 ओवर में 7 विकेट पर 579 रनों का विशाल स्कोर बनाया. नैन्टविच क्लब के 579 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के जवाब में कैल्डी की टीम सिर्फ 79 रनों पर ऑलआउट हो गई. नैन्टविच क्लब ने इस तरह 500 रनों के बड़े अंतर से आश्चर्यजनक जीत हासिल कर ली.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
Punjab news
अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?
jammu news
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 'नमामि गोदावरी' को हरी झंडी; तुरंत बनेगा DPR
Namami Godavari
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 'नमामि गोदावरी' को हरी झंडी; तुरंत बनेगा DPR
जम्मू में बवाल! बिना परमिशन प्रदर्शन और भारी पथराव, गुज्जर नेता तालिब हुसैन गिरफ्तार
Jammu
जम्मू में बवाल! बिना परमिशन प्रदर्शन और भारी पथराव, गुज्जर नेता तालिब हुसैन गिरफ्तार
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
Rahul Gandhi
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
bjp meeting in delhi
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
Latest West Bengal News
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
Monsoon 2026
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
west bengal news in hindi
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?