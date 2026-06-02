IPL 2026 में इस खिलाड़ी को 15 रन बनाने के लिए मिले 13 करोड़ रुपये, वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

IPL 2026 अब खत्म हो चुका है और दुनियाभर के सभी क्रिकेटर्स अपने-अपने देशों के लिए आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की तैयारियों में जुट गए हैं. IPL 2026 में एक क्रिकेटर ऐसा भी रहा है, जिसे पूरे सीजन में सिर्फ 15 रन बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये मिले हैं. यह क्रिकेटर वनडे में तिहरा शतक भी ठोक चुका है. बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरीन रिकॉर्ड के बावजूद इस क्रिकेटर को IPL 2026 सीजन में केवल दो मैच ही खेलने को मिले हैं. आइए जानते हैं, कौन है ये क्रिकेटर-

15 रन बनाने के लिए मिले 13 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने इंग्लैंड के विस्फोटक ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 13 करोड़ रुपये की रकम में खरीदा था. लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने IPL 2026 सीजन के केवल 2 ही मैचों में खेलने का मौका दिया. लियाम लिविंगस्टोन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इन दो मैचों में कुल 15 रन ही बना पाए हैं. लियाम लिविंगस्टोन को इन दो मैचों में गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिला है. लियाम लिविंगस्टोन को इस तरह पूरे सीजन में सिर्फ 15 रन बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये मिले हैं. बता दें कि लियाम लिविंगस्टोन IPL 2025 का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम का भी हिस्सा थे.

कौन है ये क्रिकेटर?

लियाम लिविंगस्टोन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हैं. लियाम लिविंगस्टोन दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. इसके अलावा वह जरूरत पड़ने पर घातक ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के लिए अभी तक 39 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 31.07 की औसत से 932 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने 60 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 25.13 की औसत से 955 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच भी खेला है जिसमें उन्होंने 16 रन बनाए हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने 51 IPL मैचों में 25.38 की औसत से 1066 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन वनडे इंटरनेशनल में 25 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 33 विकेट और आईपीएल में 13 विकेट हासिल कर चुके हैं.

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वनडे में ठोक चुका तिहरा शतक

लियाम लिविंगस्टोन ने एक बार एक वनडे मैच में 138 गेंदों पर 350 रन की पारी खेलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया था. लियाम लिविंगस्टोन ने यह तिहरा शतक साल 2015 में रॉयल लंदन नेशनल क्लब चैम्पियनशिप में काल्डी के खिलाफ बनाया था. लियाम लिविंगस्टोन ने क्लब नैन्टविच के लिए बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की थी. खूंखार बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने अपनी पारी में 34 चौके और 27 छक्के जड़ डाले. लियाम लिविंगस्टोन के तिहरे शतक की बदौलत उनके क्लब नैन्टविच ने काल्डी के खिलाफ रॉयल लंदन नेशनल क्लब चैंपियनशिप के मैच के दौरान 45 ओवर में 7 विकेट पर 579 रनों का विशाल स्कोर बनाया. नैन्टविच क्लब के 579 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के जवाब में कैल्डी की टीम सिर्फ 79 रनों पर ऑलआउट हो गई. नैन्टविच क्लब ने इस तरह 500 रनों के बड़े अंतर से आश्चर्यजनक जीत हासिल कर ली.