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टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का... 149 साल के इतिहास में ये कारनामा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, विकेट की भीख मांगता रहा गेंदबाज

टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन दुनिया में एक बेरहम बल्लेबाज ऐसा है, जिसने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है. अभी तक टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में पूरी दुनिया सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का ठोकने का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. अपनी बैटिंग के दौरान इस बल्लेबाज ने ऐसी तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज ने हथियार डाल दिया. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 15, 2026, 09:05 AM IST
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टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का... 149 साल के इतिहास में ये कारनामा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, विकेट की भीख मांगता रहा गेंदबाज

टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन दुनिया में एक बेरहम बल्लेबाज ऐसा है, जिसने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है. अभी तक टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में पूरी दुनिया सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का ठोकने का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. अपनी बैटिंग के दौरान इस बल्लेबाज ने ऐसी तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज ने हथियार डाल दिया. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वह कौन सा खूंखार बल्लेबाज है, जिसने टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का

वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने 13 नवंबर 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में यह ऐतिहासिक कारनामा किया था. क्रिस गेल ने इस टेस्ट मैच की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन पर छक्के के लिए भेज दिया था. बांग्लादेश की ओर से सोहाग गाजी ने यह ओवर फेंका था, जो अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे. सोहाग गाजी को अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी. फिर क्या था... क्रिस गेल ने सोहाग गाजी द्वारा मैच में फेंके गए सबसे पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया.

149 साल के इतिहास में ये कारनामा करने वाला इकलौता बल्लेबाज

क्रिस गेल ने न सिर्फ पहली गेंद पर छक्का लगाया, बल्कि उसी ओवर में एक और छक्के व अन्य शॉट्स के दम पर कुल 18 रन बटोरे. हालांकि, बाद में सोहाग गाजी ने ही उन्हें 24 रन पर आउट कर दिया था. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल पांचवें स्थान पर हैं. क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 98 छक्के लगाए हैं. क्रिस गेल से आगे टिम साउदी (98), एडम गिलक्रिस्ट (100), ब्रेंडन मैक्कुलम (107) और बेन स्टोक्स (136) हैं.

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टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक भी लगाए

वेस्टइंडीज के दिग्गज ओपनर क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक भी लगाए हैं. क्रिस गेल ने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ तिहरे शतक लगाए हैं. क्रिस गेल ने 103 टेस्ट मैचों में 42.18 की औसत से 7214 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 333 रन है. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं.

टी20 में 1000+ छक्के ठोक चुका ये क्रिकेटर

क्रिस गेल दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं.सिर्फ इतना ही नहीं क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 22 शतक भी ठोके हैं. टी20 क्रिकेट में 22 शतक लगाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन क्रिस गेल ने यह असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम पर दर्ज किया हुआ है. क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 1056 छक्के उड़ाए हैं और उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

30 गेंदों पर ठोका शतक

टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. 23 अप्रैल 2013 को क्रिस गेल ने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए ओपनिंग करते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ केवल 66 गेंदों पर 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. क्रिस गेल ने अपनी 175 रन की ऐतिहासिक पारी के दौरान केवल 30 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया था. क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 265.15 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए केवल 66 गेंदों पर 175 रन ठोक डाले. क्रिस गेल ने इस दौरान 13 चौके और 17 छक्के उड़ाए. टी20 क्रिकेट में 175 रन किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. न तो टी20 क्रिकेट और न ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज क्रिस गेल के 175 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक तोड़ पाया है. आने वाले समय में भी शायद दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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