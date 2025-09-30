Advertisement
trendingNow12942512
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप जीतने के बाद क्या करती पाकिस्तान टीम? अफरीदी ने बताया था ये प्लान, चूर-चूर हुए सपने

IND vs PAK: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से बुरी तरह से रौंदा. एशिया कप में दो हार के बाद भी पाकिस्तान की टीम भारत से फाइनल में जीत के सपने देख रही थी. एशिया कप में जीत से पहले ही पाकिस्तान टीम प्लान बना चुकी है कि जीतने के बाद क्या करना है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Salman Ali Agha
Salman Ali Agha

IND vs PAK: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से बुरी तरह से रौंदा. एशिया कप में दो हार के बाद भी पाकिस्तान की टीम भारत से फाइनल में जीत के सपने देख रही थी. एशिया कप में जीत से पहले ही पाकिस्तान टीम प्लान बना चुकी है कि जीतने के बाद क्या करना है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूनुस ने इस बात का खुलासा पहले ही कर दिया था. लेकिन उनके सपने पूरी तरह से चूर-चूर हो गए. हार के बाद भी पाकिस्तान के गृह मंत्री ट्रॉफी घर ले गए, लेकिन चाहकर भी वो नहीं कर सकते जिसका प्लान पहले बनाया था.

ट्रॉफी पर हुआ विवाद

एशिया कप ट्रॉफी पर जमकर नाटक-नौटंकी देखने को मिली. भारत ने पाकिस्तानियों के खिलाफ अपने बॉयकॉट को बरकरार रखा और फाइनल में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. बेशर्म नकवी भी जिद पर अड़े रहे और ट्रॉफी लेकर घर चले गए. लेकिन टीम इंडिया ने ट्रॉफी न होने के बावजूद जीत का जश्न जमकर मनाया. लेकिन पाकिस्तान के सपने पूरी तरह से चूर कर दिए. आईए जानते हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम ट्रॉफी जीत जाती तो उसे कैसे सेलीब्रेट करती?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था प्लान?

फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि अगर टीम जीत जाती है तो वह एशिया कप ट्रॉफी पाकिस्तान वायु सेना को समर्पित करेगी. अफरीदी ने यह भी बताया कि उन्होंने खिलाड़ियों को इस बड़े मुकाबले के लिए प्रेरित करने की उम्मीद में ऐसा सुझाव दिया था. लेकिन टीम इंडिया ने फाइनल में जीत दर्ज की और सूर्यकुमार यादव ने अपनी पूरे एशिया कप की मैच फीस इंडियन आर्मी को समर्पित कर दी.

ये भी पढे़ं.. 23 घंटे बल्लेबाजी और 624 रन का असंभव रिकॉर्ड, 2 बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के हाल किए बेहाल

सलमान ने भी कर ली नकल

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी नकल की. उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम एक टीम के रूप में, अपनी मैच फीस उन सभी नागरिकों को दान कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय हमले में अपनी जान गंवाई और अपने उन बच्चों को जो इससे प्रभावित हुए.' फाइनल में हार के बाद पाकिस्तान से एक के बाद एक गजब बयान आते दिखे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
;