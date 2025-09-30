एशिया कप जीतने के बाद क्या करती पाकिस्तान टीम? अफरीदी ने बताया था ये प्लान, चूर-चूर हुए सपने

IND vs PAK: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से बुरी तरह से रौंदा. एशिया कप में दो हार के बाद भी पाकिस्तान की टीम भारत से फाइनल में जीत के सपने देख रही थी. एशिया कप में जीत से पहले ही पाकिस्तान टीम प्लान बना चुकी है कि जीतने के बाद क्या करना है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूनुस ने इस बात का खुलासा पहले ही कर दिया था. लेकिन उनके सपने पूरी तरह से चूर-चूर हो गए. हार के बाद भी पाकिस्तान के गृह मंत्री ट्रॉफी घर ले गए, लेकिन चाहकर भी वो नहीं कर सकते जिसका प्लान पहले बनाया था.

ट्रॉफी पर हुआ विवाद

एशिया कप ट्रॉफी पर जमकर नाटक-नौटंकी देखने को मिली. भारत ने पाकिस्तानियों के खिलाफ अपने बॉयकॉट को बरकरार रखा और फाइनल में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. बेशर्म नकवी भी जिद पर अड़े रहे और ट्रॉफी लेकर घर चले गए. लेकिन टीम इंडिया ने ट्रॉफी न होने के बावजूद जीत का जश्न जमकर मनाया. लेकिन पाकिस्तान के सपने पूरी तरह से चूर कर दिए. आईए जानते हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम ट्रॉफी जीत जाती तो उसे कैसे सेलीब्रेट करती?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था प्लान?

फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि अगर टीम जीत जाती है तो वह एशिया कप ट्रॉफी पाकिस्तान वायु सेना को समर्पित करेगी. अफरीदी ने यह भी बताया कि उन्होंने खिलाड़ियों को इस बड़े मुकाबले के लिए प्रेरित करने की उम्मीद में ऐसा सुझाव दिया था. लेकिन टीम इंडिया ने फाइनल में जीत दर्ज की और सूर्यकुमार यादव ने अपनी पूरे एशिया कप की मैच फीस इंडियन आर्मी को समर्पित कर दी.

ये भी पढे़ं.. 23 घंटे बल्लेबाजी और 624 रन का असंभव रिकॉर्ड, 2 बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के हाल किए बेहाल

सलमान ने भी कर ली नकल

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी नकल की. उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम एक टीम के रूप में, अपनी मैच फीस उन सभी नागरिकों को दान कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय हमले में अपनी जान गंवाई और अपने उन बच्चों को जो इससे प्रभावित हुए.' फाइनल में हार के बाद पाकिस्तान से एक के बाद एक गजब बयान आते दिखे.