12 साल, 47 पारियां और 1946 रन... पूरे करियर 0 पर आउट नहीं हुआ ये बल्लेबाज, 100 साल अमर रहेगा ये रिकॉर्ड?

Unique Cricket Record: क्रिकेट में डक आउट होना आम बात है. कई बड़े-बड़े धुरंधरों के नाम हैं जो अपने टेस्ट करियर में कम से कम एक बार तो डक आउट हुए हैं. लेकिन हम आपको ऐसे रिकॉर्डधारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे टेस्ट करियर में डक आउट नहीं हुआ. 12 साल से खेल रहे इस बल्लेबाज को कोई 0 पर आउट नहीं कर पाया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:27 PM IST
Unique Cricket Record: क्रिकेट में डक आउट होना आम बात है. कई बड़े-बड़े धुरंधरों के नाम हैं जो अपने टेस्ट करियर में कम से कम एक बार तो डक आउट हुए हैं. चाहे विराट कोहली हों, सचिन तेंदलुकर या और कोई बड़ा नाम सभी के नाम एक डक तो है. लेकिन हम आपको ऐसे रिकॉर्डधारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे टेस्ट करियर में डक आउट नहीं हुआ. 12 साल से खेल रहे इस बल्लेबाज को कोई 0 पर आउट नहीं कर पाया है. बिना डक आउट हुए इस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा पारियां खेलने का रिकॉर्ड कायम किया है. 

कौन है ये खूंखार बल्लेबाज?

हम जिस बल्लेबाज के बारे में बात करने जा रहे हैं इस खिलाड़ी को टेस्ट डेब्यू किए 12 साल बीत चुके हैं. लेकिन अभी तक ये बल्लेबाज कभी जीरो पर आउट नहीं हुआ है. 20 साल से ये खिलाड़ी अपने देश के लिए क्रिकेट खेल रहा है और 39 साल 70 की उम्र में भी टीम में एक्विव है.  इस बल्लेबाज ने अपना पिछला मुकाबला अगस्त 2024 में खेला था. 24 टेस्ट मैच में इस बल्लेबाज ने 24 टेस्ट खेलकर 6 शतक जबकि 7 फिफ्टी जमाई हैं. इनकी बदौलत इस बल्लेबाज के नाम 1946 रन दर्ज हैं. 

2013 मं हुआ था डेब्यू

हम बात कर रहे हैं जिमाब्वे के स्टार बल्लेबाज सीन विलियम्स की. उन्होंने साल 2021 में संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन फिर वापस लिया. अब 39 साल और 70 दिन की उम्र में विलियम्स जिम्बाावे के लिए एक्टिव हैं. लंबे समय तक बैन के चलते उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था. उन्होंने अगस्त में जिम्बाब्वे के लिए एक टेस्ट मैच खेला. लेकिन अभी तक पूरे टेस्ट करियर में उनके नाम सबसे ज्यादा पारियां खेलने के बाद डक का रिकॉर्ड नहीं है. 

विलियम्स का प्रचंड रिकॉर्ड

सीन विलियम्स ने जिम्बाब्वे के लिए अपने करियर में बड़े योगदान दिए हैं. उनके नाम पूरे टेस्ट करियर में बिना जीरो पर आउट हुए सबसे ज्यादा पारियां खेलने का महारिकॉर्ड दर्ज है. सीन विलियम्स ने हाल ही में जिम ब्रुर्के का रिकॉर्ड ध्वस्त किया था. उन्होंने 44 पारियां बिना आउट हुए खेली थीं. लेकिन विलियम्स ने 47 पारियां खेलकर बड़ा रिकॉर्ड कायम किया जो 100 साल भी अमर रह सकता है. 

Test Records

