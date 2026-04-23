क्या आप जानते हैं... चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए सबसे ज्यादा शतक किसने ठोके? संजू सैमसन ने हिला दी रिकॉर्ड बुक

IPL 2026 Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार (23 अप्रैल) को खेले गए आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन जबरदस्त फॉर्म में नजर आए. केरल के इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने पारी के 19.1 ओवर तक 91 रन बना लिए थे, जिसके साथ ही उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ किसी भी सीएसके बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अंततः उन्होंने 54 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को 207/6 के स्कोर तक पहुंचाया.

इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक आईपीएल मैच में सीएसके के लिए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड ऋतुराज गायकवाड़ के नाम था. गायकवाड़ ने 19 सितंबर, 2021 को दुबई में मुंबई के खिलाफ नाबाद 88 रनों (58 गेंद) की जुझारू पारी खेली थी. सैमसन ने अपनी पारी के दौरान इस आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया.

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आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

संजू सैमसन अब केएल राहुल के साथ संयुक्त रूप से आईपीएल में 5 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस सूची में विराट कोहली (8 शतक) शीर्ष पर हैं, उनके बाद जोस बटलर (7) और क्रिस गेल (6) का नंबर आता है. सैमसन आईपीएल के एक ही सीजन में दो शतक लगाने वाले चेन्नई सुपरकिंग्स के दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले शेन वॉटसन (2018) ने ऐसा किया था.

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चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए?

संजू ने अपने शतक से एक और बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. वह चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए. यह उनका टीम के लिए दूसरा शतक है. उनके अलावा शेन वॉटसन, ऋतुराज गायकवाड़ और मुरली विजय ने भी 2-2 शतक लगाए हैं. अब तक टीम के लिए तीन सेंचुरी किसी के बल्ले से नहीं आई है.