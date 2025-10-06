गांव को गर्व होगा... कौन हैं पाकिस्तान को नेस्तनाबूत करने वाली क्रांति गौड़? 6 महीने में चमक गई किस्मत

IND W vs PAK W: पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने भी स्ट्राइक कर दी है. भारत ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से रौंदा. मैच की हीरो क्रांति गौड़ रहीं जिनकी किस्मत 6 महीने में पलट चुकी है. कई फैंस क्रांति के करियर से वाकिफ हैं तो कुछ जानने को बेताब हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाली क्रांति गौड़ आखिर हैं कौन? भारतीय बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास नहीं रही, लेकिन गेंदबाजों ने पाक टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

क्रांति ने झटके 3 विकेट

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था. टीम इंडिया की तरफ से शुरुआत शानदार रही, लेकिन कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक ठोकने में कामयाब नहीं हुआ. हरलीन देओल पचासे के बेहद करीब यानी 46 रन पर अपना विकेट गंवा बैठी. छोटी-छोटी पारियों के दम पर टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर लड़ाकू स्कोर 247 लगा दिया. बाकी का खेल गेंदबाजों ने संभाला जिसमें क्रांति गौड़ ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी.

Add Zee News as a Preferred Source

गौड़ ने झटके 3 विकेट

मुकाबले में क्रांति गौड़ ने पाकिस्तान के शुरुआत अहम 6 बल्लेबाजों में 3 विकेट अपने नाम किए. बाकी काम दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लेकर कर दिया. तेज गेंदबाज स्नेहा राणा ने भी दो बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान को जीत से दूर कर दिया. 248 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम महज 159 के स्कोर पर ही सिमट गई.

ये भी पढे़ं.. IND W vs PAK W: 12वीं हार से खुश होगा PAK.. 20 साल में पहली बार ये उपलब्धि लगी हाथ, लेकिन जीत का सूखा बरकरार

कौन हैं क्रांति गौड़?

क्रांति गौड़ महज 22 साल की हैं. वह मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा से संबंध रखती हैं. उनके 6 भाई बहनों और पिता ने क्रिकेट में क्रांति को खूब सपोर्ट किया. क्रांति ने टेनिस बॉल से गेंद फेंकने की शुरुआत की थी और फिर 14 साल की उम्र में अकेडमी में दाखिले के बाद लेदर बॉल से गेंदबाजी शुरू की. तेज गेंदबाज बनना ही क्रांति का सपना था. उनका परिवार आर्थिक संघर्ष से जूझता नजर आया था. महिला प्रीमियर लीग में क्रांति को घरेलू प्रदर्शन के दम पर 10 लाख की रकम में खरीदा गया था. इसके बाद केशवी के इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने टीम इंडिया में एंट्री की और पीछे मुड़कर नहीं देखा है. वर्ल्ड कप में भी क्रांति का नाम आया और 6 महीने में किस्मत चमक गई. अब डब्लूपीएल में क्रांति पर भी मोटी बोली देखने को मिल सकती है. क्रांति के राष्ट्रीय टीम में आने के बाद उनका मूल स्थान चर्चा में आ गया है.

क्या बोली क्रांति गौड़?

प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्रांति गौड़ ने कहा, 'विश्व कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे गांव के लोगों को इस पर गर्व होगा. उन्होंने मैच देखने के लिए एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है.' दाएं हाथ की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की धमाकेदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई.