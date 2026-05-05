ओपनिंग की जिद और सबसे बड़ा 'बैट चोर'... अश्विन ने सरेआम खोली IPL के रिकॉर्डधारी की पोल, कौन है ये प्लेयर?

आईपीएल 2026 में कई वीडियोज सामने आते हैं जहां क्रिकेटर्स एक-दूसरे के बैट के पीछे पड़े रहते हैं. रिंकू सिंह का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह विराट कोहली का बल्ला लेते नजर आए थे. लेकिन अब भारतीय क्रिकेट में छिपे सबसे बड़े 'बैट चोर' का खुलासा आर अश्विन ने किया है. उन्होंने जिस खिलाड़ी का नाम लिया वो गेंदबाज होकर भी ओपनिंग करने की जिद करता है. अश्विन मजेदार अंदाज में आईपीएल के बड़े रिकॉर्डधारी की पोल खोली.

कौन है ये रिकॉर्डधारी?

अश्विन ने जिस खिलाड़ी के बारे में बताया वो कोई और नहीं बल्कि युजवेंद्र हैं. चहल आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. अश्विन ने खुलासा किया कि चहल बहुत ही चालाकी से बैट चुराते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि वह हमेशा ओपनिंग करने के जिद लेकर बैठ जाते हैं.

क्या बोले अश्विन?

अश्विन ने जियोहॉटस्टार के शो चैंपियंस वाली कमेंट्री पर बात करते हुए कहा, 'हमने राजस्थान रॉयल्स में तीन सीजन साथ बिताए हैं. मैंने देखा है कि वह जहां भी जाता है, हमेशा बैटिंग में ओपनिंग करने की गुजारिश करता रहता है. मुझे याद है, मैं पैड पहनकर तैयार रहता था क्योंकि RR मुझे बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजती थी. लेकिन चहल मेरे पास आकर कहता था कि पैड उतार दो क्योंकि वह खुद बैटिंग करने जाना चाहता था. अगर वह कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाजों के सामने नई गेंद का सामना करने चला गया, तो हमारे लिए गेंदबाजी कौन करेगा? इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इतनी तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी के सामने उसे चोट भी लग सकती है.'

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शतक ठोक चुके चहल

उन्होंने आगे बताया, 'एक बार चहल ने मुझसे कहा था कि वह अपने U19 दिनों में बैटिंग किया करता था और उसने तो यह भी दावा किया था कि उस समय उसने शतक भी बनाया था. उसने कहा था कि अगर कोई बहुत ज्यादा दबाव वाला मैच हो और टीम को किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत हो जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाले, तो उसे बैटिंग के लिए भेजा जाना चाहिए. लेकिन सच कहूं तो, मेरा सवाल बहुत सीधा-सा है, ‘चहल में बाउंड्री के पार गेंद पहुँचाने की ताक़त कहाँ से आएगी?'”

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बैट चुराने में माहिर चहर

अश्विन ने बैट चुराने वाली हरकत का भी खुलासा किया. उन्होंने बताया, 'लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच खेला गया था, जिसमें चहल ने ‘स्ट्रेट ड्राइव’ लगाकर चौका जड़ा था. जब भी मैं उससे मिलता हूं, वह हमेशा कहता है, ‘रैना भाई, आपको याद है ना, मैंने इंग्लैंड में कैसा जबरदस्त ‘स्ट्रेट ड्राइव’ लगाया था?’ इसके अलावा, वह बैट चुराने में भी माहिर है. वह बड़ी चालाकी से हमारे किट बैग से बैट निकाल लेता है, चाहे वह मैच में इस्तेमाल होने वाला बैट हो या फिर प्रैक्टिस वाला.'