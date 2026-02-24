Advertisement
trendingNow13120762
Hindi Newsक्रिकेटकुछ घंटों में मिल जाएगा पहला सेमीफाइनलिस्ट.. एक मैच पहले ही इस टीम की सीट कंफर्म! समझें पूरा गणित

कुछ घंटों में मिल जाएगा पहला सेमीफाइनलिस्ट.. एक मैच पहले ही इस टीम की सीट कंफर्म! समझें पूरा गणित

PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में टीमें सेमीफाइनल की रेस में जुटी हुई हैं. अभी तक ग्रुप-ए से किसी भी टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना कंफर्म नहीं हुआ है. लेकन ग्रुप-बी से पहले सेमीफाइनलिस्ट का फैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

England Cricket Team (England Cricket X)
England Cricket Team (England Cricket X)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का रोमांच चरम पर है. सभी को सेमीफाइनलिस्ट का इंतजार है. ग्रुप-ए में सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका दिख रही हैं जिन्होंने सुपर-8 का आगाज जीत के साथ किया है. लेकिन पहला सेमीफाइनलिस्ट ग्रुप-बी से निकलने वाला है. इसका फैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा. एक मैच रहते इस टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना कंफर्म होगा. अब ये कौन सी टीम है और क्या इसका गणित है हम आपको डिटेल में समझाते हैं. 

हम जिस टीम की बात कर रहे हैं वो इंग्लैंड है जो इकलौती टीम है जिसने ग्रुप-बी से पहला मैच जीता है और टेबल टॉपर है. अब इंग्लैंड की टीम अपना दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ आज (24 फरवरी) को खेलने उतरने वाली है. इस मैच में इंग्लैंड का सेमीफाइनल का फैसला कंफर्म हो जाएगा. अगर इंग्लैंड की टीम मुकाबला जीतने में कामयाब होती है तो सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म है. 

क्या कहता है गणित?

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लैंड के पास फिलहाल दो पाइंट्स हैं. इस टीम को पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड से टक्कर लेनी है. अगर दोनों में से एक मैच कीवी टीम हार भी जाती है तो भी टीम के पास चार पाइंट होंगे. वहीं, बारिश से प्रभावित हुई न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों में कोई एक ही टीम बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने में कामयाब होगी. इंग्लैंड को पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश का पूरा फायदा मिला है. 4 पाइंट के साथ भी इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में टिकट पक्का कर लेगी बशर्ते दो मैच में एक मैच जीतना होगा. 

ये भी पढे़ं.. क्या पाकिस्तान के दूसरे मैच में भी बारिश बनेगी विलेन? टेंशन फ्री होंगे कप्तान

बारिश नहीं होती तो मुश्किल में होती इंग्लैंड

अब हम आपको बताते ही कि अगर बारिश नहीं होती तो इंग्लैंड का सेमीफाइनल अभी कंफर्म नहीं होता. न्यूजीलैंड या पाकिस्तान में कोई एक टीम मैच जीत जाती तो इंग्लैंड को किसी टीम से टक्कर मिल सकती थी. यदि तीनों टीमें 1-1 मुकाबला हार जाती और 4-4 पाइंट्स होते तो रन रेट में टक्कर हो सकती थी जैसा कि ग्रुप ए में देखने को मिल सकता है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
bengal election
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
Tamil Nadu Assembly elections
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
#spicejet
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
AI summit 2026
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
ट्रांसपोर्ट है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
Air Ambulance Facilities
ट्रांसपोर्ट है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
c rajagopalachari
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत
non working women
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रोपेगेंडा कहने से पहले सुन लीजिए
The Kerala Story 2 Controversy
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रोपेगेंडा कहने से पहले सुन लीजिए
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता