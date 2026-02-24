कुछ घंटों में मिल जाएगा पहला सेमीफाइनलिस्ट.. एक मैच पहले ही इस टीम की सीट कंफर्म! समझें पूरा गणित

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का रोमांच चरम पर है. सभी को सेमीफाइनलिस्ट का इंतजार है. ग्रुप-ए में सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका दिख रही हैं जिन्होंने सुपर-8 का आगाज जीत के साथ किया है. लेकिन पहला सेमीफाइनलिस्ट ग्रुप-बी से निकलने वाला है. इसका फैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा. एक मैच रहते इस टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना कंफर्म होगा. अब ये कौन सी टीम है और क्या इसका गणित है हम आपको डिटेल में समझाते हैं.

हम जिस टीम की बात कर रहे हैं वो इंग्लैंड है जो इकलौती टीम है जिसने ग्रुप-बी से पहला मैच जीता है और टेबल टॉपर है. अब इंग्लैंड की टीम अपना दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ आज (24 फरवरी) को खेलने उतरने वाली है. इस मैच में इंग्लैंड का सेमीफाइनल का फैसला कंफर्म हो जाएगा. अगर इंग्लैंड की टीम मुकाबला जीतने में कामयाब होती है तो सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म है.

क्या कहता है गणित?

इंग्लैंड के पास फिलहाल दो पाइंट्स हैं. इस टीम को पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड से टक्कर लेनी है. अगर दोनों में से एक मैच कीवी टीम हार भी जाती है तो भी टीम के पास चार पाइंट होंगे. वहीं, बारिश से प्रभावित हुई न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों में कोई एक ही टीम बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने में कामयाब होगी. इंग्लैंड को पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश का पूरा फायदा मिला है. 4 पाइंट के साथ भी इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में टिकट पक्का कर लेगी बशर्ते दो मैच में एक मैच जीतना होगा.

बारिश नहीं होती तो मुश्किल में होती इंग्लैंड

अब हम आपको बताते ही कि अगर बारिश नहीं होती तो इंग्लैंड का सेमीफाइनल अभी कंफर्म नहीं होता. न्यूजीलैंड या पाकिस्तान में कोई एक टीम मैच जीत जाती तो इंग्लैंड को किसी टीम से टक्कर मिल सकती थी. यदि तीनों टीमें 1-1 मुकाबला हार जाती और 4-4 पाइंट्स होते तो रन रेट में टक्कर हो सकती थी जैसा कि ग्रुप ए में देखने को मिल सकता है.