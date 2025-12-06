Advertisement
trendingNow13031737
Hindi Newsक्रिकेट

देर से आए दुरुस्त आए... तीनों फॉर्मेट के शतकवीर बने 23 साल के यशस्वी, सबसे कम उम्र में किसने किया था ये कमाल?

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने टेस्ट सीरीज की हार का हिसाब कर लिया है. भारत ने 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज कर 2-1 से सीरीज अपने नाम की. रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा देखने को मिला ही बल्कि यशस्वी जायसवाल ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और शतक ठोका. वह तीनों फॉर्मेट के शतकवीर बन चुके हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने टेस्ट सीरीज की हार का हिसाब कर लिया है. भारत ने 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज कर 2-1 से सीरीज अपने नाम की. रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा देखने को मिला ही बल्कि यशस्वी जायसवाल ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और शतक ठोका. वह तीनों फॉर्मेट के शतकवीर बन चुके हैं. वह ये कारनामा करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बने. अब फैंस के जहन में सवाल होगा कि क्या यशस्वी जायसवाल ये मुकाम हासिल करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं या नहीं क्योंकि उन्होंने महज 23 साल की उम्र में ये कमाल किया है. 

नाबाद गए यशस्वी

यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन के दम पर टेस्ट फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर रखी है. टी20 फॉर्मेट में भी उनके नाम शतक है. अब वनडे में भी उन्होंने खुद को साबित कर दिया है. जायसवाल को वनडे में शुभमन गिल के इंजर्ड होने के बाद मौका मिला और उन्होंने मौके पर चौका लगाया. दो मैच में जायसवाल का बल्ला नहीं चला, लेकिन तीसरे मुकाबले में उन्होंने 116 रन की नाबाद पारी खेली जिसमें 12 चौके और 2 छक्के देखने को मिले. 

Add Zee News as a Preferred Source

23 साल 343 दिन में हासिल किया मुकाम

23 साल 343 दिन में यशस्वी जायसवाल ने तीनों फॉर्मेट में शतक ठोकने का मुकाम हासिल किया. यशस्वी से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सुरेश रैना, केएल राहुल ये कारनामा कर चुके हैं. सबसे कम उम्र में जिम्बाब्वे के ब्रेयान बेनेट ने ये मुकाम हासिल किया था. उन्होंने 21 साल 324 दिन में तीनों फॉर्मेट में शतक की उपलब्धि हासिल की थी. इसके बाद पाकिस्तान के अहमद शहजाद (22 साल 127 दिन), शुभमन गिल (23 साल 146 दिन) और सुरेश रैना ( 23 साल 241 दिन) का नाम आता है. 

ये भी पढे़ं.. रोहित 18 साल से हो रहे फेल... अभिषेक ने 7 साल में कर दिखाया ये करिश्मा, सालभर में बनाया नया महारिकॉर्ड

भारत की 9 विकेट से जीत

टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सीरीज में 2-1 से मात दी. रोहित शर्मा ने 75 रन की धमाकेदार पारी खेली जबकि विराट कोहली ने भी अर्धशतक ठोका. सीरीज में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के रहे और उन्होंने 302 रन के साथ सीरीज पूरी की. दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल फिट हो चुके हैं. शुभमन गिल की वापसी के बाद देखना होगा कि मैनेजमेंट वनडे में जायसवाल को कैसे फिट करते हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Yashasvi Jaiswal

Trending news

चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
india china news
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
farmer suicide
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
Indian Army
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
IndiGo crisis
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
IndiGo crisis
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
6 दिसंबर पर 'बाबरी मस्जिद' को लेकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, कहा- जब तक दुनिया रहेगी...
Babri Masjid
6 दिसंबर पर 'बाबरी मस्जिद' को लेकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, कहा- जब तक दुनिया रहेगी...