IND vs SA: साई सुदर्शन नहीं.. नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरेगा ये धुरंधर, कोच ने इशारे से सुलझाई गुत्थी

IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए दांव पर लगी है. जीतना तो दूर ड्रॉ के भी लाले नजर आ रहे हैं. कप्तान शुभमन गिल के इंजरी कंसर्न ने टीम इंडिया की टेंशन डबल कर दी है. मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने इशारा किया कि उनके स्थान पर कौन बल्लेबाजी कर सकता है. उन्होंने शुभमन गिल की फिटनेस पर भी अपडेट दिया.

शुभमन गिल पर दिया अपडेट

कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'वह निश्चित रूप से ठीक हो रहे हैं. मैं उनसे कल मिला था. फिजियो और डॉक्टरों को यह तय करना है कि अगर वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं, तो मैच के दौरान ऐंठन दोबारा होने की संभावना है या नहीं. यह बहुत जरूरी है अगर कोई भी संशय है, तो मुझे यकीन है कि वह एक और गेम के लिए आराम करेंगे. एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में शुभमन की कमी टीम को खलेगी.'

नंबर-4 पर कौन करेगा बैटिंग?

उन्होंने आगे कहा, 'भारतीय टीम में गहराई है. अगर गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेलते हैं, तो हमारे पास उनकी जगह लेने के लिए अच्छे खिलाड़ी हैं. हो सकता है गिल की जगह खेलने वाला गुवाहाटी में शतक लगा दे.' बल्लेबाजी कोच ने संकेत दिया कि अगर गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह ध्रुव जुरेल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं.

3 गेंद खेल पाए थे गिल

शुभमन गिल को कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में ऐंठन की परेशानी हुई थी. वह तीन गेंद खेलकर ही रिटायर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए थे. उन्हें इसके लिए अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था. टीम इंडिया के लिए अगला मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. कोलकाता में 30 रन की हार के बाद गंभीर पर सवाल खड़े हुए. अब दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया जीतने में कामयाब नहीं होती है तो गंभीर पर एक और घरेलू सीरीज में व्हाइटवॉश का दाग लग जाएगा. पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत को घर में 3 टेस्ट की सीरीज में एक जीत नसीब नहीं होने दी थी.